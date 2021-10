Portfolio umfasst 15 Beteiligungen an Jointventures aus den Bereichen Schiffahrt, Intermodal und Offshore

Die Blue Ocean Strategy, die vom führenden alternativen Asset-Management-Unternehmen EnTrust Global ("EnTrust") verwaltet wird, gab heute bekannt, dass es die Akquisition der Maas Capital Shipping B.V. von ABN AMRO abgeschlossen hat. Seit ihrer Gründung in den späten Neunzigerjahren hat die Maas Capital-Plattform nahezu 1,0 Mrd. US-Dollar für Seelogistik-Beteiligungen eingesetzt und ist gegenwärtig einer der weltweit führenden institutionellen Investoren im Bereich Schiffsbeteiligungen. Das erworbene Portfolio beinhaltet ein diversifiziertes Portfolio mit 15 Beteiligungen an Jointventures, bestehend aus einer Flotte von 76 hochwertigen Schiffen innerhalb der Produkten-/Chemikalientanker-, Schüttgut-, LPG-, Container- und Offshore-Servicefahrzeug-Segmente. Darüber hinaus schließt das Portfolio eine Kapitalbeteiligung an dem wachsenden Bereich Intermodal zur Vermietung von Containerboxen ein. Bei der Akquisition handelt es sich um die jüngste Erweiterung im Rahmen der Seelogistik-Finanzstrategie von EnTrust, Blue Ocean, einem Seefracht-Unternehmen der Blue Ocean Group des Unternehmens.

Im Rahmen der Transaktion verpflichtet EnTrust sechs Mitglieder des Maas Capital-Teams unter der Leitung von Mark Ras, der weiterhin mit der Verwaltung des Portfolios und der Aufdeckung zusätzlicher Wachstumschancen für EnTrust betraut sein wird.

"Der Abschluss der Maas Capital-Portfolioakquisition bedeutet einen weiteren Schritt im Rahmen unserer Expansion auf den Kapitalbeteiligungsmarkt, und wir betrachten dies als einen bedeutenden Vermögenswert für die Blue Ocean Strategy", so Svein Engh, Senior Managing Director von EnTrust Global und Portfolio Manager der Blue Ocean Group. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem Maas Capital-Team und dessen umfangreiche Erfahrung sowie auf die Fortsetzung der Dynamik, die durch das Portfolio in den letzten Jahren generiert wurde zu einer Zeit, in der sich die Grundlagen der globalen Seelogistikbranche weiter stabilisieren."

"Diese Akquisition ermöglicht, das Wachstum der Investitionen in den Seeverkehr im Rahmen der Blue Ocean Strategy als führender alternativer Kapitalgeber für den Schiffahrtssektor fortzuführen. Wir freuen uns auf die Kooperation mit Reedereien, die wir als Best-in-Class-Partner betrachten, und werden neue Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen in diesem Bereich initiieren", so Omer Donnerstein, Managing Director von EnTrust Global und Investment Analyst für Blue Ocean.

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit EnTrust und freuen uns nun auf die weitere Führung und Ausweitung des Geschäfts. Mit der Erhöhung der Investitionen, der Zusammenarbeit mit neuen Partnern und der Expansion in neue Märkte wird ein neues Kapitel in der Entwicklung von Maas Capital geschrieben. Unser Dank gilt auch unseren bestehenden Partnern, dem Team und den Stakeholdern für ihre Geduld und Unterstützung bei diesem Prozess", so Mark Ras, Head of Maas Capital.

Seit ihrer Gründung wurden im Rahmen der Blue Ocean Strategy Mittel in Höhe von 2,6 Mrd. US-Dollar aufgenommen.

EnTrust wurde durch Watson Farley Williams (London) und NautaDutilh (Amsterdam) vertreten.

Über EnTrust Global

EnTrust Global ist ein führender Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem Gesamtvermögen von rund 19,7 Mrd. US-Dollar.* Das 1997 von Chairman und CEO Gregg S. Hymowitz mitgegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für über 500 institutionelle Anleger aus 48 Ländern und verfügt über rund 11 Mrd. US-Dollar in individuell angepassten strategischen Partnerschaften. EnTrust Global bietet ein breit gefächertes Spektrum alternativer Anlagemöglichkeiten mithilfe unterschiedlicher Strategien, darunter private Verbindlichkeiten und Sachwerte sowie opportunistische Co-Investments und Direktinvestitionen. EnTrust Global betreibt 10 Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in New York und London.

*Stand 30. Juni 2021. Basiert auf Schätzungen und beinhaltet in Beratung befindliche Vermögenswerte und erteilte, aber noch nicht finanzierte Mandate.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211021006066/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

EnTrust Global

Hiltzik Strategies

Meghan Kilkenny

EnTrust@hstrategies.com

Tel.: +1 (212) 792-9338