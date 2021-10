Freiburg (ots) -



Die Pandemie hat wieder erheblich an Kraft zugenommen. Wenn die Zahl 250 bei der Auslastung der Intensivbetten erreicht ist, wird im Corona-System des Landes die zweite von drei Stufen in Kraft treten. Dann kommt die Bewährungsprobe für den Plan, die Pandemie nicht mehr mit allgemeinen Lockdowns zu bekämpfen, sondern mit passgenauen Maßnahmen. Die Warnstufe wird vor allem Verschärfungen für Ungeimpfte mit sich bringen. Ihnen wird dann faktisch der Zutritt vielerorts verwehrt, ihre Kontakte werden eingeschränkt. Wird das dazu führen, die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten wieder zu drücken? Es könnte gut sein, denn es sind vor allem Ungeimpfte, die auf den Stationen liegen. (...) Nächste Woche werden wir wohl eine Wende in der Corona-Bekämpfung erleben. http://www.mehr.bz/khs295i



