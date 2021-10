Peking (ots/PRNewswire) -Die Taoxichuan Spring & Autumn Art Fair 2021 (Herbstmesse), die am Montag offiziell auf der Taoxichuan Ceramic Art Avenue in der Stadt Jingdezhen in der ostchinesischen Provinz Jiangxi stattgefunden hat, war eine großartige Fusion aus Performance, Markt, Ausstellungen und Forum sowie Musik.Mit Darstellungen des Wandels des vergangenen Jahrhunderts verleiht sich die Taoxichuan-Messe in Jingdezhen ein jüngeres Antlitz und wird ins öffentliche Interesse gerückt. In diesem Jahr bietet die Messe mehr Crossover-Elemente wie ein Tourismusfestival, Musik-Darbietungen und Keramik-Ausstellungen, um der 1000 Jahre alten Keramikhauptstadt ein jugendlicheres Gesicht zu verleihen und ihre Vitalität erneut unter Beweis zu stellen.Im Rahmen der Herbstmesse werden im kreativen Kulturbereich Taoyangli in der Taoxichuan Ceramic Avenue Opernaufführungen sowie Volksaufführungen mit immateriellen Kulturgütern stattfinden.Die originelle musikalische Aufführung "Toward Jingdezhen" wird im Jingdezhen Taoxichuan Grand Theatre stattfinden. Sie thematisiert das Zusammentreffen Kollision der orientalischen und abendländischen Kultur und bezieht das Erbe alter wie auch moderner Elemente mit ein.Die Kunstmesse, die jedes Frühjahr und jeden Herbst als Markenveranstaltung der Taoxichuan Ceramic Art Avenue organisiert wird, findet seit Oktober 2017 erfolgreich mit zwei Veranstaltungen statt. 68 Kunstakademien und Institutionen sowie mehr als 340 unabhängige Künstler und rund tausend innovative und junge Unternehmer aus 50 Ländern haben an der Messe teilgenommen.Original Link: https://en.imsilkroad.com/p/324384.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1666890/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1666891/image_2.jpgPressekontakt:Bao+86 18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5052927