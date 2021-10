New York (ots/PRNewswire) -Prominente, Elite-Turmläufer und herausgeforderte Athleten nehmen an dem ikonischen Rennen teilHeute wird das Empire State Building die Elite-Turmläufer, herausgeforderte Athleten und Prominente aus der ganzen Welt bekannt geben, die zusammen mit glücklichen Lotteriegewinnern am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, die 1.576 Stufen zur Spitze des berühmtesten Gebäudes der Welt während des Empire State Building Run-Up (ESBRU)&a=Empire+State+Building+Run-Up+(ESBRU)), präsentiert von Turkish Airlines und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation, erklimmen werden.Beim 43. jährlichen Laufwettbewerb der Männer-Elite werden Towerrunning-Legenden wie Wai Ching Soh (Malaysia), der 2019 den zweiten Platz belegte, Sproule Love (St. Louis, MO), der 2018 Dritter und 2019 Sechster wurde, und David Roeske (Loveland, CO), der vierte Mensch, der jemals erfolgreich den Mount Everest bestiegen hat, antreten. Zu den namhaften Anwärterinnen in der Frauen-Elite gehören Cindy Harris (Indianapolis, IN) - die 2019 den zweiten Platz belegte - sowie Shari Klarfeld (Plainview, NY), Maria Elisa Lopez Pimentel (Mexiko), Omar Bekkali (Belgien) und Fabio Ruga (Italien), die alle 2019 unter den ersten sechs landeten."Es ist eine große Ehre, nach New York zurückzukehren und sich mit den besten Athleten der Welt bei einer so einzigartigen Herausforderung an einem so berühmten Ort zu messen", sagte Wai Ching Soh, der Guinness-Weltrekordhalter für das Treppensteigen in der größten Höhe innerhalb einer Stunde. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Konkurrenz in diesem Jahr sehr stark sein wird, und ich freue mich darauf, wieder einmal Teil einer solchen Meilenstein-Herausforderung zu sein und hoffentlich meinen persönlichen Rekord zu brechen."Neu dabei ist in diesem Jahr die Sportbekleidungsmarke On Running, die mit einer Gruppe von Laufbegeisterten und Influencern aus dem ganzen Land das Wahrzeichen von New York erklimmen wird.Turkish Airlines, eine der weltweit führenden Fluggesellschaften, die mehr Länder und internationale Ziele anfliegt als jede andere, ist in diesem Jahr zum dritten Mal Sponsor des Run-Up 2021 und wird sowohl dem besten männlichen als auch dem besten weiblichen Eliteläufer einen Freiflug schenken. Neben dem New Yorker Flughafen JFK hat Turkish Airlines am 21. Mai 2021 ihr zehntes US-Gateway am Newark International Airport eröffnet."Turkish Airlines fühlt sich geehrt, wieder einmal Teil einer aufregenden Veranstaltung zu sein, die Gemeinschaften aus der ganzen Welt in einem unglaublichen Rennen am berühmtesten Gebäude der Welt zusammenbringt", sagte Cenk Ocal, General Manager von Turkish Airlines New York. "Es ist uns eine große Freude, unser Engagement für Sportereignisse fortzusetzen und Organisationen zu unterstützen, die sich für Dynamik und Wettbewerbsgeist einsetzen, und gleichzeitig den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die Welt zu sehen, indem sie Tickets für einen Flug mit Turkish Airlines zu einem unserer mehr als 300 Ziele in der ganzen Welt gewinnen können."Die Challenged Athletes Foundation (CAF) kehrt als offizielle Wohltätigkeitsorganisation des Run-Up zurück. Sie ist weltweit führend bei der Unterstützung von Menschen mit körperlichen Behinderungen, die sich im Sport engagieren und dabei bleiben wollen, indem sie unvergleichliche Sportmöglichkeiten, Hoffnung und Bildung bietet und körperlich behinderte Menschen zu einem aktiven Lebensstil inspiriert."Wir freuen uns, wieder einmal Teil einer kultigen Veranstaltung zu sein, die Sportler mit Behinderung und unsere Unterstützer zusammenbringt, um unsere Mission zu fördern. Wir haben eine beeindruckende und leistungsstarke Gruppe von behinderten Sportlern und Spendensammlern, die mit Hilfe des Empire State Buildings der Welt zeigen werden, was möglich ist, wenn jeder mit körperlichen Behinderungen die nötige Unterstützung erhält, um seine Ziele zu erreichen", sagte Doug Olson, Northeast Senior Development Director für CAF.Zusätzlich zu den Läufen von ON Running, Turkish Airlines und CAF werden auch Medienvertreter, Prominente wie Bachelorette Tayshia Adams und Promi-Trainer Don Saladino sowie Teilnehmer an der Verlosung anderer Läufe teilnehmen. Der Autor und Risikokapitalgeber Tim Draper wird einen Wettstreit zwischen der West- und der Ostküste veranstalten, bei dem Silicon Valley Ventures gegen New York City Ventures antritt, um eine Spende in Höhe von 100.000 Dollar für ihre jeweilige Wohltätigkeitsorganisation zu gewinnen. 