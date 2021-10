Gerade ging in den USA der erste Bitcoin-Fonds an die Börse, schon spekuliert die Community, welche Krypto-Währung wohl als nächste folgen wird. Ganz heiß gehandelt wird dabei Ethereum.? SEC öffnet sich dem Kryptomarkt ? Börsengang für Bitcoin-Futures-ETF ? Krypto-Fans hoffen auf baldigen Ethereum-ETFDer US-Börsengang des ersten Bitcoin-ETF im Oktober 2021 war ein wichtiger Meilenstein für den Kryptosektor. Denn bereits seit 2013 bemühte sich die Branche, in den USA die Zulassung ...

