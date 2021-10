Dieter Schwarz übergibt am 1. Dezember 2021 sein Mandat als Komplementär der Schwarz Gruppe an Gerd Chrzanowski. Damit tritt der seitherige Stellvertreter des Komplementärs und Vorstandsvorsitzende der Lidl Stiftung & Co. KG sein Amt planmäßig nach erfolgter Einarbeitung an. Gerd Chrzanowski. Foto © Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG Gerd...

Den vollständigen Artikel lesen ...