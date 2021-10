DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Intel hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Allerdings kann der Chiphersteller die Nachfrage der Kunden nicht schnell genug befriedigen, weshalb der Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlte und voraussichtlich auch im laufenden vierten Quartal nicht erreichen wird. Genau das nahmen die Anleger dem Konzern jedoch übel. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um über 7 Prozent. Im Berichtszeitraum steigerte Intel den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar. Netto verdiente das Unternehmen 6,8 Milliarden Dollar. Bereinigt um den Umsatz mit der südkoreanischen Hynix betrugen die Erlöse 18,1 Milliarden Dollar, während Analysten im Konsens 18,2 Milliarden Dollar erwartet hatten.

Für das laufende Quartal rechnet Intel mit einem Umsatz von 19,2 Milliarden Dollar, während der Konsens von 19,4 Milliarden Dollar ausgeht. Im Geschäftsjahr soll sich der Umsatz auf 77,7 Milliarden Dollar summieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q

07:30 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 3Q

12:50 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,2 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,0 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,2 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 58,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,4 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 zuvor: 58,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,2 zuvor: 56,2 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,4 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 57,1 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 54,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,7 17:00 Fed-Chairman Powell, Teilnahme (via Webcast) an der Podiumsdiskussion zur BIS-SARB Centenary Conference

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.523,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.538,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.408,00 -0,5% Nikkei-225 28.928,41 +0,8% Schanghai-Composite 3.598,18 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 168,03 +9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.472,56 -0,3% DAX-Future 15.491,00 -0,1% XDAX 15.507,02 -0,1% MDAX 34.717,36 +0,5% TecDAX 3.780,26 +0,8% EuroStoxx50 4.155,73 -0,4% Stoxx50 3.616,29 -0,2% Dow-Jones 35.603,08 -0,0% S&P-500-Index 4.549,78 +0,3% Nasdaq-Comp. 15.215,70 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,94 -67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Europas Börsen dürften am Freitag wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Für etwas Erleichterung sorgt die Nachricht, dass der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande eine Couponzahlung für eine im September fällig gewordene Dollar-Anleihe geleistet hat. Mehr als ein Atemholen in dem Drama um den Baukonzern dürfte dies aber nicht sein. Derweil geht die Berichtssaison weiter. Vor allem europäische Unternehmen berichten am Freitag über die Entwicklung im dritten Quartal. Am Vorabend haben bereits L'Oreal und Vivendi ihre Zahlen präsentiert.

Akzente könnte auch die Bekanntgabe der europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag für Oktober setzen. Sowohl für das verarbeitende wie auch das nicht-verarbeitende Gewerbe wird mit einem Rückgang gerechnet. Allerdings dürften sich die Indizes auch weiterhin klar über der Expansionsschwelle von 50 bewegen. Am Nachmittag werden dann Einkaufsmanagerindizes aus den USA veröffentlicht. Kurz vor Handelsschluss spricht dann Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Aussagen zur aktuellen Inflations- und Zinsdebatte könnten die Finanzmärkte bewegen.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Etwas belastend wirkten die Nachrichten aus China. Dort fürchtete man einen Dominoeffekt durch den überschuldeten Baukonzern Evergrande, der bei der Generierung frischer Liquidität einer Rückschlag erlitt. BBVA verloren 2,9 Prozent und fielen damit viel deutlicher als der Bankensektor (-0,4%). Der Druck auf die Aktie erhöhte sich nach Bekanntgabe der Zinssenkung der türkischen Notenbank. BBVA gilt als die europäische Bank mit dem höchsten Engagement in der Türkei. Die türkische Lira fiel nach der Zinsentscheidung auf Allzeittief. ABB stürzten nach Drittquartalsausweis um 6,2 Prozent ab. Der Konzern schraubte sein Wachstumsziel zurück. Der Kapitalmarkttag von Just Eat Takeaway kam nicht gut an. Die Titel fielen um 1,7 Prozent. Zur Rose (-7,7%) hatte die Prognose gesenkt. Unilever (+1,2%) hatte den Umsatz gesteigert.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - SAP büßten 3,1 Prozent ein. Im frühen Geschäft stützten noch gute Geschäftszahlen der Tochter Qualtrics. Am Nachmittag setzte aber Verkaufsdruck ein. SAP habe sich zurückhaltend zum Lizenzgeschäft geäußert, hieß es. Derweil ging es für Software AG nach Drittquartalszahlen um 2,2 Prozent nach oben - die Ergebnisseite blieb klar über den Erwartungen. Uniper reagierten mit Aufschlägen von 1,3 Prozent auf Neunmonatszahlen und die Anhebung der Unternehmensziele. Sartorius überwanden die jüngste Kursschwäche und gewannen 4,3 Prozent und waren damit DAX-Gewinner. Für Ernüchterung hatte am Vortag gesorgt, dass das Unternehmen nicht wie von vielen erwartet die Jahresziele angehoben hatte. Warburg glaubt, dass die Prognose zu übertreffen sei. Metro schlossen nach volatilem Handel 0,3 Prozent tiefer. Positiv vermerkten Analysten, dass Metro bei Umsatz und Ergebnis das obere Ende der prognostizierten Spanne erreicht habe. Der Umsatz in Deutschland ging aber zurück. Shop Apotheke fielen im Gefolge von Zur Rose um 4,2 Prozent. TLG stiegen um 15,5 Prozent. Aroundtown plant ein Delistingangebot. Im Fahrwasser stiegen WCM um 14,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Positive Vorgaben der US-Börsen haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel gestützt. Die Musik spielte allerdings hauptsächlich in Nebenwerten: Logwin sprangen um gut 9 Prozent. Das Unternehmen hatte bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen einen kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstieg gemeldet, dabei aber auch mitgeteilt, dass Umsatz und EBITA im Jahr 2021 unter Berücksichtigung möglicher Einmaleffekte voraussichtlich unter den Vorjahreswerten liegen würden. Deutsche Beteiligungs AG gewannen 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick erhöht hatte. Südzucker reagierten nicht darauf, dass die Ratingagentur S&P den Ausblick auf stabil von negativ angehoben hatte. Petro Welt stiegen um rund 3 Prozent, nachdem das Unternehmen die Aufgabe seiner Expansionspläne in Rumänien mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Bilanzsaison dominierte das Geschehen. Vereinzelt kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Quartalsausweise einiger wichtiger Unternehmen, darunter IBM, nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Gleichwohl markierte der S&P-500 ein Rekordhoch. Beobachter verwiesen auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie erreicht hätten. Der unter den Erwartungen gebliebene Philadelphia-Fed-Index belastete nicht. Die Berichtsperiode läuft derweil trotz der Lieferkettenprobleme erstaunlich rund. Passend dazu hat der Elektroautobauer Tesla (+3,3%) zum dritten Mal in Folge einen Rekordquartalsgewinn verzeichnet und schlug zudem die Erwartungen. Bei IBM (-9,6%) entsprach das Ergebnis den Erwartungen des Marktes, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. Der Chemiekonzern Dow (-1,1%) hat im dritten Quartal von massiven Preiserhöhungen profitiert. Der Telekom- und Mediengigant AT&T (-0,6%) hat in der dritten Periode bei Gewinn und Nutzerwachstum die Erwartungen übertroffen. American Airlines (+1,9%) hat es im dritten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Qualtrics International (+4%) hat mit ihren Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. HP Inc (+6,9%) hatte einen besseren Ausblick als erwartet abgegeben und seine jährliche Dividende angehoben. CSX (+1,6%) hat Umsatz

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

und Nettogewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Biontech (+6,3%)reagierten positiv auf die Veröffentlichung von Studienergebnissen zur Auffrischungsimpfung mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,44 4,9 0,39 31,9 5 Jahre 1,22 5,5 1,16 85,7 7 Jahre 1,51 3,4 1,48 86,3 10 Jahre 1,68 2,1 1,66 76,3 30 Jahre 2,13 0,2 2,13 48,7

Die Renditen zogen weiter an auf ein neues Fünfmonatshoch. Die Wirtschaft wachse moderat und die Geldpolitik bewege sich auf die Zinswende zu, hieß es dazu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1628 +0,0% 1,1626 1,1640 -4,8% EUR/JPY 132,62 +0,1% 132,55 132,44 +5,2% EUR/CHF 1,0671 -0,0% 1,0892 1,0680 -1,3% EUR/GBP 0,8428 -0,0% 0,8429 0,8430 -5,6% USD/JPY 114,05 +0,0% 114,01 113,78 +10,4% GBP/USD 1,3798 +0,0% 1,3794 1,3808 +1,0% USD/CNH 6,3956 +0,0% 6,3935 6,3897 -1,7% Bitcoin BTC/USD 63.207,26 +0,7% 62.781,76 62.727,01 +117,6%

Der Dollarindex zeigte sich gut behauptet. Laut Morgan Stanley wurde der Greenback von den zuletzt deutlich gestiegenen Erdölpreisen gestützt. Mittlerweile exportierten die USA Rohöl und versorgten sich selbst, daher bestehe eine positive Korrelation zwischen Dollar und hohen Erdölpreisen. Zudem stütze die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 83,87 0% 0,00 +75,3% Brent/ICE 84,24 84,61 -0,4% -0,37 +66,1%

Die Ölpreise gaben nach den Vortagesaufschlägen kräftig nach. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 82,50 Dollar. Beobachter sprachen von der Korrektur einer überkauften Situation. Eine Rolle dürfte auch der Preisrückgang bei Gas gespielt haben, in dessen Windschatten die Ölpreise in den zurückliegenden Wochen gestiegen waren. Nun aber meldete die staatliche Energy Information Administration höhere US-Gasvorräte als von Analysten erwartet. Mit dem Ruf aus den USA, Indien und Japan nach einem höheren Angebot und dem Unwillen der Gruppe Opec+, zu reagieren, dürften die Rohölpreise kurzfristig aber weiter zulegen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,46 1.782,90 +0,3% +4,56 -5,8% Silber (Spot) 24,20 24,18 +0,1% +0,02 -8,3% Platin (Spot) 1.056,88 1.053,10 +0,4% +3,78 -1,3% Kupfer-Future 4,59 4,56 +0,6% +0,03 +30,1%

Der Goldpreis tendierte knapp behauptet, belastet von den höheren Renditen und dem leicht festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EU-KLIMAPLÄNE / UNGARN

Rund zehn Tage vor der nächsten Weltklimakonferenz zeichnet sich in der Europäischen Union ein Konflikt über die künftigen Klimapläne ab. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban rief die EU-Kommission beim Brüsseler Gipfel auf, ihre Vorschläge "vollständig zu überdenken". Orban argumentierte, das Vorhaben heize die deutlich gestiegenen Energiepreise weiter an und werde "die europäische Mittelschicht umbringen".

VERBRAUCHERVERTRAUEN GROSSBRITANNIEN

Das britische Verbrauchervertrauen ist im Oktober den dritten Monat in Folge gesunken. Die Erwartungen für die Wirtschaft für das kommende Jahr haben sich drastisch verschlechtert. Das GfK-Barometer für das Verbrauchervertrauen sank im Oktober auf minus 17 von minus 13 im September, verfehlte damit die Erwartungen der Ökonomen und fiel auf den niedrigsten Stand seit Februar. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf minus 15 gerechnet.

FRANKREICH INFLATION

Angesichts der hohen Energiepreise will Frankreich allen Menschen mit geringem Einkommen einmalig 100 Euro auszahlen. Diese "Inflations-Entschädigung" sollen etwa 38 Millionen Menschen erhalten, wie Frankreichs Premierminister Jean Castex am Donnerstag im französischen Sender TF1 ankündigte. Der Zuschuss werde von Dezember an automatisch an alle gezahlt, die weniger als 2.000 Euro netto zur Verfügung hätten.

INNENPOLITIK RUMÄNIEN

In der Hängepartie um eine neue Regierung in Rumänien soll nun der bisherige Verteidigungsminister das osteuropäische Land aus der politischen Krise führen. Staatschef Klaus Iohannis nominierte am Donnerstag Nicolae Ciuca, einen pensionierten Vier-Sterne-General, als Regierungschef.

FED

Hochrangige Beamte der US-Notenbank dürfen künftig keine einzelnen Wertpapiere mehr kaufe und müssen ihre Investitionstätigkeit auf breit angelegte Produkte wie Investmentfonds beschränken. Die Federal Reserve zieht mit diesen neuen Finanzhandelsvorschriften Konsequenzen aus den Enthüllungen im September, die zum Rücktritt von zwei Leitern von Regionalbanken der Fed geführt hatten. Sie gelten künftig für die zwölf Präsidenten und die sieben Gouverneure im Board der in Washington ansässigen Notenbank.

DIGITALSTEUER-STREIT USA / EUROPA

Die USA verzichten im Streit um nationale Digitalsteuern auf Strafzölle gegen fünf europäische Länder. Das US-Finanzministerium gab eine Einigung mit Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und Spanien bekannt. In diesen Ländern beschlossene Digitalsteuern, die insbesondere auf US-Internetriesen wie Facebook, Google und Amazon abzielen, sollten in ein neues internationales Besteuerungssystem übergehen, auf das sich 136 Staaten Anfang Oktober geeinigt hatten und das eine Mindestunternehmensbesteuerung von 15 Prozent vorsieht.

TÜRKEI / GELDWÄSCHE

Die internationale Anti-Geldwäsche-Einheit FATF hat die Türkei auf ihre Liste genauer zu überwachender Länder gesetzt. Zwar habe das Land in den vergangenen Jahren Fortschritte unter anderem bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht, teilte die in Paris ansässige internationale Organisation mit. Es gebe aber "weiterhin ernsthafte Probleme" hinsichtlich der Kontrolle der türkischen Behörden über Finanzgeschäfte, sagte FATF-Präsident Marcus Pleyer.

SÜDZUCKER

S&P hat ihren Ausblick für die Südzucker AG auf stabil von negativ angehoben.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 erneut angehoben. Das Unternehmen rechnet inwzischen mit einem Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 175 und 195 Millionen Euro. Zuletzt hatte die DBAG einen Gewinn zwischen 125 und 145 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

L'OREAL

Der Kosmetikkonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank eines Wachstums in allen Regionen und Sparten gesteigert. Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September um 13,6 Prozent auf 8 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 13,1 Prozent.

VIVENDI

Der französische Medienkonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert, getragen vom Wachstum des Pay-TV-Geschäfts der Canal+ Group. Das abgelaufene Quartal war das erste seit der Abspaltung der Universal Music Group. Der Umsatz legte auf 2,48 Milliarden Euro zu von 2,17 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Jefferies hatte einen Quartalsumsatz von 2,35 Milliarden Euro prognostiziert, während die Konsensschätzung bei 2,26 Milliarden Euro lag.

AMAZON

in den USA sieht sich einem erneuten Versuch der Bildung einer Gewerkschaft gegenüber. Eine Vereinigung von Lagerarbeitern des Versandhändlers in New York beklagte am Donnerstag, dass der Konzern "mit allen Mitteln" gegen ihr Vorhaben vorgehe. Eine Amazon-Sprecherin wies dies zurück, sprach sich aber grundsätzlich gegen die Bildung von Gewerkschaften aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.