DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die China Evergrande Group hat eine überfällige Zinszahlung an internationale Anleihegläubiger geleistet, wie die staatliche Securities Times am Freitag berichtete - ein unerwarteter Schritt, der es dem Immobilienunternehmen ermöglicht, einen Zahlungsausfall abzuwenden. Der chinesische Immobilienentwickler hat am Donnerstag 83,5 Millionen Dollar an den Treuhänder für die US-Dollar-Anleihen überwiesen, und dieses Finanzinstitut wird im Gegenzug die Anleihegläubiger bezahlen, berichtete die Securities Times. Die Finanzzeitung wird vom Flaggschiff der Kommunistischen Partei, der People's Daily, herausgegeben. Evergrande stand kurz vor Ende der 30-tägigen Zahlungsfrist, bevor die Anleihegläubiger dem Unternehmen die Mitteilung des Zahlungsverzugs schicken konnten. Evergrande hatte am 23. September die Zinszahlungen für Dollar-Anleihen im Wert von rund 2,03 Milliarden US-Dollar nicht geleistet. Ein Ausfall dieser Anleihen hätte sich wahrscheinlich zur größten Unternehmenspleite in Asien ausgeweitet, da die Gläubiger damit die Möglichkeit gehabt hätten, auch für einige andere Schulden von Evergrande einen Zahlungsausfall zu erklären. Das Unternehmen ist einer der größten Bauträger Chinas und gleichzeitig am höchsten verschuldet. Ende Juni beliefen sich seine Gesamtverbindlichkeiten auf umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 89 Milliarden Dollar Zinsverbindlichkeiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:50 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q, Morris Township

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 54,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.535,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.396,25 -0,5% Nikkei-225 28.816,98 +0,4% Hang-Seng-Index 26.109,64 +0,4% Kospi 2.999,58 -0,3% Shanghai-Composite 3.600,46 +0,2% S&P/ASX 200 7.412,70 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Moderat fester - Die Aktie von Evergrande steigt an der Börse in Hongkong um 4,3 Prozent, nachdem der Immobilienriese den Zahlungsausfall abgewendet und eine überfällige Zinszahlung geleistet hat. Der Hang-Seng-Index in Hongkong wird von Immobilienwerten gestützt. Ein hoher Regierungsbeamter habe die Banken aufgefordert, Erstkäufer von Eigenheimen stärker zu unterstützen, so KGI Securities. Longfor steigen um 6,4 Prozent, Country Garden Services um 1,1 Prozent und China Resources Land um 4,9 Prozent. Auch auf dem chinesischen Festland erhalten Immobilienwerte einen Schub vom abgewendeten Zahlungsausfall von Evergrande. Seazen Holdings steigen um 6,5 Prozent und China Vanke um 3,4 Prozent. In Tokio wird der Nikkei-Index von Elektronikwerten gestützt, die sich von den Verlusten des Vortages erholen. Lasertec steigen um 5,3 Prozent, Tokyo Electron um 4,6 Prozent. An der Börse in Südkorea fallen die Aktien von Hanwha Aerospace und Korea Aerospace Industries um 4,1 bzw. 4,4 Prozent, nachdem der Start der ersten selbst entwickelten Weltraumrakete des Landes am Donnerstag gescheitert ist.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Intel und Mattel im Fokus gestanden. Intel hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Allerdings kann der Chiphersteller die Nachfrage der Kunden nicht schnell genug befriedigen. Die Aktie fiel um 8,8 Prozent. Der Umsatz des Spielzeugherstellers Mattel ist im dritten Quartal gestiegen dank einer guten Nachfrage. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 812,6 (Vj. 311,3) Millionen Dollar. Gestiegene Materialkosten konnten durch höhere Preise kompensiert werden. Die Aktie kletterte um 6,3 Prozent. Snap knickten um 21,6 Prozent ein. Das Social-Media-Unternehmen erwartet aufgrund der jüngsten Änderungen der Datenschutzbestimmungen im App Store von Apple ein langsameres Wachstum im laufenden Quartal. Snap verringerte seinen Verlust deutlicher als von Analysten erwartet. Celanese rückten 3,2 Prozent vor. Der Quartalsgewinn des Chemie- und Spezialmaterialunternehmens hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt und der Umsatz überstieg zum zweiten Mal in Folge die Marke von 2 Milliarden Dollar dank höherer Volumen und Preise. Whirlpool Corp. vermeldete für das dritte Quartal einen Umsatz, der hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Der Haushaltsgeräte-Hersteller hat seinen Jahresausblick gesenkt aufgrund anhaltender Probleme in der Lieferkette. Die Aktie gab 3,3 Prozent nach.

Text

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.603,08 -0,0% -6,26 +16,3% S&P-500 4.549,78 +0,3% 13,59 +21,1% Nasdaq-Comp. 15.215,70 +0,6% 94,02 +18,1% Nasdaq-100 15.489,59 +0,7% 100,88 +20,2% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 734 Mio Gewinner 1.547 2.241 Verlierer 1.735 1.044 Unverändert 143 157

Etwas fester - Die Bilanzsaison dominierte das Geschehen. Vereinzelt kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Quartalsausweise einiger wichtiger Unternehmen, darunter IBM, nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Gleichwohl markierte der S&P-500 ein Rekordhoch. Beobachter verwiesen auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie erreicht hätten. Der unter den Erwartungen gebliebene Philadelphia-Fed-Index belastete nicht. Die Berichtsperiode läuft derweil trotz der Lieferkettenprobleme erstaunlich rund. Passend dazu hat der Elektroautobauer Tesla (+3,3%) zum dritten Mal in Folge einen Rekordquartalsgewinn verzeichnet. Das Unternehmen schlug zudem die Erwartungen. Bei IBM (-9,6%) entsprach das Ergebnis den Erwartungen des Marktes, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. Der Chemiekonzern Dow (-1,1%) hat im dritten Quartal von massiven Preiserhöhungen profitiert. Der Telekom- und Mediengigant AT&T (-0,6%) hat in der dritten Periode bei Gewinn und Nutzerwachstum die Erwartungen übertroffen. American Airlines (+1,9%) hat es im dritten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Qualtrics International (+4%) hat mit ihren Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. HP Inc (+6,9%) hatte einen besseren Ausblick als erwartet abgegeben und seine jährliche Dividende angehoben. CSX (+1,6%) hat Umsatz und Nettogewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Biontech (+6,3%) reagierten positiv auf die Veröffentlichung von Studienergebnissen zur Auffrischungsimpfung mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,44 4,9 0,39 31,9 5 Jahre 1,22 5,5 1,16 85,7 7 Jahre 1,51 3,4 1,48 86,3 10 Jahre 1,68 2,1 1,66 76,3 30 Jahre 2,13 0,2 2,13 48,7

Die Renditen zogen weiter an auf ein neues Fünfmonatshoch. Die Wirtschaft wachse moderat und die Geldpolitik bewege sich auf die Zinswende zu, hieß es dazu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1627 +0,0% 1,1626 1,1638 -4,8% EUR/JPY 132,58 +0,0% 132,55 132,77 +5,1% EUR/GBP 0,8426 -0,0% 0,8429 0,8427 -5,7% GBP/USD 1,3799 +0,0% 1,3794 1,3811 +0,9% USD/JPY 114,03 +0,0% 114,01 114,08 +10,4% USD/KRW 1.178,42 -0,0% 1.178,76 1.176,46 +8,5% USD/CNY 6,3987 +0,1% 6,3933 6,3996 -2,0% USD/CNH 6,3946 +0,0% 6,3935 6,3970 -1,7% USD/HKD 7,7754 +0,0% 7,7752 7,7755 +0,3% AUD/USD 0,7478 +0,1% 0,7468 0,7489 -2,9% NZD/USD 0,7170 +0,2% 0,7156 0,7176 -0,2% Bitcoin BTC/USD 62.856,01 +0,1% 62.781,76 65.282,00 +116,4%

Der Dollarindex zeigte sich gut behauptet. Laut Morgan Stanley wurde der Greenback von den zuletzt deutlich gestiegenen Erdölpreisen gestützt. Mittlerweile exportierten die USA Rohöl und versorgten sich selbst, daher bestehe eine positive Korrelation zwischen Dollar und hohen Erdölpreisen. Zudem stütze die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,17 82,50 -0,4% -0,33 +75,3% Brent/ICE 84,16 84,61 -0,5% -0,45 +65,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2021 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.