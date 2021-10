Die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 895 Mio. Euro wurde erfolgreich abgeschlossen und am heutigen 22. Oktober 2021 im Firmenbuch eingetragen, wie Pierer Mobility mitteilt. Wie in der ad-hoc Mitteilung vom 29. September 2021 angekündigt, hat die börsenotierte Pierer Mobility AG mittels Sachkapitalerhöhung 11.257.861 junge Aktien ausgegeben. Zur Zeichnung wurde ausschließlich die PTW Holding AG zugelassen, die im Gegenzug ihre 46,5 Prozent Beteiligung an der KTM AG als Sacheinlage in die Pierer Mobility AG eingebracht hat. Infolge der Transaktion hat sich die unmittelbare Beteiligung der Pierer Mobility AG an der operativen KTM AG von rund 51,7 Prozent auf rund 98,2 Prozent erhöht. Das Grundkapital der Pierer Mobility AG hat sich um 11.257.861 auf ...

