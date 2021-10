Netflix legte Dienstagabend das Quartalsergebnis vor, am Mittwoch fiel der Kurs um 2,17 Prozent. Das wirkte, als mochten die Marktteilnehmern nicht, was sie sahen. Aber wäre das wirklich so gewesen, wäre die Aktie stärker gefallen. Und am Donnerstag waren die Bullen wieder da.

Den vollständigen Artikel lesen ...