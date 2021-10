Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) freut sich, die Einführung des Share CFD Directory (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) bekannt zu geben, einer weiteren wichtigen Ergänzung seiner breitgefächerten Palette an Handelstools.Das Share CFD Directory von FP Markets enthält eine spezielle Seite für jeden Aktien-CFD, der für den Handel bei FP Markets über die FP Markets-Plattformen Metatrader 4 & 5 verfügbar ist. Diese Ressource ist für die mehr als 800 Aktien-CFDs verfügbar, die von FP Markets angeboten werden und ein breites Spektrum an börsennotierten Unternehmen abdecken. Jede Share CFD Directory-Seite enthält detaillierte Informationen zu jedem gelisteten Unternehmen, darunter:- Firmenprofil- Aktienkurs- Marktstimmung- Technische Analyse- Verwandte Nachrichten zum UnternehmenDiese neue und informative Ressource ergänzt eine Reihe von Handelstools, die den FP Markets-Händlern angeboten werden, um ihnen eine bessere Handelserfahrung zu bieten. Die Händler können aus einer Vielzahl von Sektoren und Unternehmen an einer Reihe internationaler Börsen wie Rolls Royce Holdings PLC. (https://www.fpmarkets.com/rolls-royce-share-price/), Paypal Holdings Inc, (https://www.fpmarkets.com/paypal-share-price/) und einer Reihe von Biotech- und Big-Pharma-Unternehmen wie Pfizer, Inc. (https://www.fpmarkets.com/pfizer-share-price/) wählen, die sich seit der Pandemie als besonders attraktiv für Investoren erwiesen haben. FP Markets bietet ein beeindruckendes Portfolio an führenden globalen Aktien, darunter Tesla Inc. (TSLA.xnas) (https://www.fpmarkets.com/tesla-share-price/), Uber Technologies Inc. (https://www.fpmarkets.com/uber-share-price/) (UBER.xnys), Apple Inc. (AAPLE.xnas) (https://www.fpmarkets.com/apple-share-price/), Netflix, Inc. (https://www.fpmarkets.com/netflix-share-price/) (NFLX.xnas), Amazon Inc. (https://www.fpmarkets.com/amazon-share-price/) (AMZ.xnas), - die so genannten "FANG-Aktien".Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, erklärte: "Unser Team hat eine Informationsquelle aus einer Hand für die mehr als 800 Aktien-CFDs erstellt, die FP Markets anbietet. Das Interesse an Aktien hat weltweit ein Allzeithoch erreicht und wir haben diese nützliche Ressource hinzugefügt, um jedem Händler wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihm dabei helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen."Darüber hinaus bietet FP Markets für Aktien-CFDs über 10.000 Handelsinstrumente an, die Händlern Zugang zu CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) über Forex (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/),Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/),Rohstoffen (https://www.fpmarkets.com/commodities/),Aktien (https://www.fpmarkets.com/equities/) undKryptowährungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/), bieten. Damit ist es eines der umfangreichsten Angebote der Branche und bietet acht Plattformen, darunter MT4, MT5 & Iress.In den letzten 16 Jahren hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets/) die Erfahrung gemacht, dass konsistent enge Spannen, schnelle Ausführung, hochmoderne Plattformen, ein umfassendes Produktangebot und erstklassiger Kundensupport die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, seriöse Händler für sich zu gewinnen. Seit dem Jahr seiner Gründung im Jahr 2005 erweitertAustraliens bester Forex-Broker 2020 (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-best-fx-broker-australia/) kontinuierlich sein Produktangebot und bietet den Händlern die Möglichkeit, unter den mit besten Handelsbedingungen der Branche zu handeln, und setzt sein außerordentliches Wachstum von Jahr zu Jahr fort.Das neue Share CFDs Directory Tool ist auf der FP Markets-Website (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/mt4mt5tabless) verfügbar.Hinweise an die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein australischer, weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 16 Jahren an Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1*.- Laden Sie die FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie im Handumdrehen auf verschiedenen führenden Online-Plattformen, wie MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader und Iress.- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde in drei aufeinander folgenden Jahren (2019, 2020, 2021) bei den Global Forex Awards als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als "Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.- Ausführliche Informationen über unser breitgefächertes Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667115/FP_Markets_launches_the_Share_CFDs_Directory.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpgPressekontakt:ANDRIA PHINIEFSa.phiniefs@fpmarkets.com+357 25 589 200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5053011