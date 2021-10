DJ EUREX/Bund-Futures mit trügerischer Zwischenerholung

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Tendenz sei jedoch "trügerisch", sagt ein Händler: "Der Bund-Futures bricht im Moment immer eine Stufe nach unten durch, steigt dann kurz in einer leichten Zwischenerholung und fällt dann noch tiefer". Seit dem Bruch der 170er-Marke gehe es so in Halbes-Prozent-Schritten stufenweise abwärts. Der Markt preise damit die explodierende Inflation und damit den Zwang zum Rückfahren der geldpolitischen Lockerungen ein.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 32 Ticks auf 168,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,3 Prozent und das Tagestief bei 167,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 25.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 204,26 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 16 Ticks auf 134,01 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2021 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.