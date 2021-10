Hamburg (ots) -In Hamburg-Jenfeld entstehen im neuen Stadtquartier Jenfelder Au rund 140 neue Mietwohnungen. Versorgt werden sie mittels eines innovativen Energiekonzepts. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.Die Joint Venture Partner OTTO WULFF und cds Wohnbau Hamburg haben im neuen Stadtquartier Jenfelder Au den Rohbau für 140 neue Mietwohnungen und Gewerbeflächen fertiggestellt. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Auf zwei Baufeldern in der Quartiersmitte entwickeln und bauen die beiden Partner 9 Wohnhäuser mit insgesamt ca. 12.000 m² Wohnfläche. Außerdem entstehen in den Erdgeschossflächen 4 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 840 m².Für die Planung der 9 Häuser hat das Joint Venture insgesamt 4 Hamburger Architektenbüros beauftragt: KBNK Architekten, APB. Architekten, LRW Architekten und Stadtplaner sowie bof architekten. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert eine vielfältige und anspruchsvolle Architekturplanung, die sich in dem neuen Stadtquartier widerspiegeln wird.Mietwohnungen für Singles und Familien"Wir freuen uns sehr, mit unserem attraktiven Wohn- und Gewerbeensemble in der Mitte der Jenfelder Au allen Zielgruppen, von Singles bis hin zur größeren Familie, mit unseren Neubau-Mietwohnungen von 55 bis 165 m² ein neues Zuhause anzubieten. Voraussichtlich Ende 2022 können die neuen Bewohnerinnen und Bewohner einziehen", sagt Frank Gedaschko, Geschäftsführer der cds Wohnbau Hamburg.Alle Wohnungen werden nach Fertigstellung von der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG für einen von ihr gemanagten Immobilien-Spezialfonds übernommen und vermietet.Innovatives EnergiekonzeptDer Großteil der Wohnungen wird an das Abwasserkonzept HAMBURG WATER Cycle® angeschlossen. "Das Schwarzwasser aus den Toiletten wird gesammelt und innerhalb des Quartiers in Strom und Wärmeenergie umgewandelt. Das weniger verschmutzte Grauwasser aus Dusche oder Waschmaschine wird gereinigt und in lokale Gewässer abgeleitet", erklärt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF.In der Tiefgarage entstehen rund 370 Stellplätze für Fahrräder und 99 PKW-Parkplätze. Außerdem werden alle Gebäude als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet.Weitere Eigentumswohnungen und Townhouses entstehenIn direkter Nachbarschaft zu den Mietwohnungen realisieren OTTO WULFF und cds Wohnbau außerdem weitere 48 Eigentumswohnungen (53-141 m²) und 10 individuelle Townhouses (110 - 130 m²) mit eigenem Garten. Diese werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt. Der Vertrieb läuft bereits. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.jenau-hamburg.deÜber das Stadtquartier Jenfelder Au: Im Süden des Hamburger Bezirks Wandsbek wächst das größte Stadtentwicklungsprojekt östlich der Alster. In den kommenden Jahren entstehen auf dem 35-Hektar-Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne mehrere hundert Wohnungen. Mehr als 2.000 Menschen werden hier leben - in erschwinglichen individuellen Stadthäusern und in Geschosswohnungen.Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.deÜber cds Wohnbau: Die cds Wohnbau Unternehmensgruppe mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Hamburg entwickelt und vermarktet seit 2002 erfolgreich wohnwirtschaftliche Projekte. Anspruchsvolle Wohnensembles für mehr Lebensqualität und einer nachhaltigen Wertentwicklung in attraktiven Lagen zu schaffen, steht im Mittelpunkt des Engagements. cds Wohnbau hat sich in den Jahren zu einem bedeutenden und beständigen Bauträger in Deutschland entwickelt. www.cds-wohnbau.dePressekontakt:Lorina Rehn | Stellvertretende Pressesprecherin | Tel.: +49 40 73624 398 | Mobil: +49 173 377 2645 | lrehn@otto-wulff.deImpressum: cds und Wulff Wohnbau Hamburg GmbH & Co. KG, Archenholzstraße 42, 22117 Hamburg | Amtsgericht Hamburg: HRA 118140 | Geschäftsführer: Frank Gedaschko, Andreas SeitheOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5053055