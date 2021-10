Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -Die grüne Branche trifft sich in Rimini (Italien)"Africa Green Growth", eine Vernetzungsplattform zwischen afrikanischen Institutionen und umweltfreundlichen Unternehmen aus der EU, wird von Corrado Peraboni, CEO der IEG, eröffnet. Vom 26. bis 29. Oktober wird in 150 Veranstaltungen eine internationale Perspektive der Energie-Kraft-Wärme-Kopplung und der Entwicklung des Sektors aufgezeigt.Vom 26. bis 29. Oktober 2021 werden in Rimini (Italien) 220 Akteure aus Ländern in Afrika, dem Mittelmeerraum und der Subsahara , der Balkanhalbinsel, Osteuropa, Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten usw., zusammen mit Verbänden, Institutionen, Experten, Forschern und Vertretern der Europäischen Kommission an der 24. Ecomondo und der 14. Key Energy teilnehmen. Zwei führenden europäischen Fachmessen, die von der IEG - Italian Exhibition Group organisiert werden und der internationalen grünen Wirtschaft und der Entwicklung des Geschäfts mit erneuerbaren Energien gewidmet sind und mit über 1.000 Marken das Rimini Expo Centre fast vollständig füllen.Die digitale Erweiterung der beiden Ausstellungen ist bereits verfügbar (aktiv bis zum 5. November), um Betreibern aus weiter entfernten Märkten zu helfen.Das Programm umfasst eine Reihe von internationalen Veranstaltungen, die von den technisch-wissenschaftlichen Ausschüssen Ecomondo und Key Energy unter der Leitung der Professoren Fabio Fava und Gianni Silvestrini organisiert werden.Ein Beispiel dafür ist Africa Green Growth, das in englischer und französischer Sprache verfügbar ist und am 27. Oktober von Corrado Peraboni, CEO der IEG, eingeweiht werden wird. An dem von der RES4MED-Stiftung, dem Technischen Wissenschaftlichen Ausschuss von Key Energy und der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien IRENA organisierten Forum werden S.E. Prof. Benattou Ziane, der algerische Minister für Energiewende und erneuerbare Energien, Charlotte Urukundo, Umweltministerin in Ruanda, S.E. Youssef Balla, Botschafter der Republik Marokko in Italien, I.E. Jackline Yonga, Botschafterin Kenias in Italien, und Saïd Mouline, Geschäftsführer von AMEE, der marokkanischen Agentur für Energieeffizienz. Die Veranstaltung wird von Roberto Vigotti, Generalsekretär der RES4MED-Stiftung, und Stefan Gsänger, Generalsekretär der World Wind Energy Association (WWEA), eröffnet.Eine außergewöhnliche Gelegenheit zur Vernetzung zwischen afrikanischen Institutionen und grünen Unternehmen aus der EU und eine Chance für Investitionen und Geschäfte.An der von Cogen Europe und Italcogen organisierten internationalen Konferenz zum Thema "Kraft-Wärme-Kopplung in der Energiewende" auf der Key Energy werden Marco Pezzaglia, Präsident von Cogen Europe, Hans Kortweg, Geschäftsführer von Cogen Europe, Alexandra Tudoroiu-Lakavice, Leiterin der Abteilung Politik bei Cogen Europe, Jesse Scharf, Vizepräsident von ERGAR (European Renewable Gas Registry), und Carlo Pieroni, Regatrace Project - Consorzio Italiano Biogas, teilnehmen.Die Programme der Veranstaltungen:https://en.ecomondo.com/events/program/events-schedule?date=2021-10-26https://en.keyenergy.it/events/program/conferences-and-workshops?date=2021-10-26Italian Exhibition Group PressekontakteLeiter der Pressestelle: Marco Forcellini, marco.forcellini@iegexpo.itKoordinatorin der internationalen Pressestelle: Silvia Giorgi, silvia.giorgi@iegexpo.it,P. +39-0541-744814Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129776/5053119