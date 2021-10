In der EU wurden erstmals mehr Hybrid- als Diesel-Fahrzeuge zugelassen. Dennoch bleiben Benziner weiterhin die Nummer 1. Rund jeder fünfte Autokäufer in der Europäischen Union hat sich im dritten Quartal für ein Fahrzeug mit Hybrid-Elektroantrieb entschieden. Damit waren diese erstmals begehrter als Dieselautos, wie der europäische Herstellerverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte. Mehr zum Thema Bundeskartellamt fordert mehr Wettbewerb beim Ladestrom für E-Autos Elektroautos: ...

