Erst am Mittwoch ging die neue Social-App von Ex-Präsident Donald Trump im App-Store zur Vorbestellung live. Jetzt ist sie bereits von Hackern übernommen worden. Der frühere US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwochabend, dass er ein alternatives soziales Netzwerk gründen wolle. Die neue Plattform sollte unter dem Namen "Truth Social" an den Start gehen. Das Twitter-ähnliche Netzwerk sollte nach Trumps Angaben "der Tyrannei von Big Tech standhalten". Allerdings hielt es jetzt nicht einmal einem ersten Cyberangriff stand. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...