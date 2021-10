Das britische Unternehmen Plastic Energy hat mit dem Bau einer chemischen Recyclinganlage für Kunststoffabfälle in der Nähe von Le Havre in Nordfrankreich begonnen. Sie soll 2023 in Betrieb gehen und zunächst jährlich bis zu 25.000 Tonnen gemischte Altkunststoffe aus dem Post-Consumer-Bereich verwerten. Später sei eine Erweiterung auf 33.000 Tonnen geplant, teilte Plastic Energy diese Woche bei der ...

