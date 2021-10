Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Vom 16. bis 18. November findet in Barcelona die erste Ausgabe von PUZZLE X (http://www.puzzlex.io/) statt, eine Initiative, die sich auf die Nutzung von Materials Deep Tech konzentriert, um eine bessere Zukunft für die Menschheit im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu schaffen. Die von der Fira de Barcelona, der Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) und der Mobile World Capital Barcelona (MWCB) organisierte PUZZLE X umfasst eine jährliche Veranstaltung und einen 365-tägigen Venture Builder, um ein globales Ökosystem für Materials Deep Tech-Startups aufzubauen.Die erste Ausgabe wird am Veranstaltungsort Gran Via zusammen mit dem Smart City Expo World Congress und Tomorrow.Mobility stattfinden. Auf der dreitägigen Veranstaltung werden Vordenker aus den Bereichen Innovation, Deep Tech Science, Nachhaltigkeit, Industrie und Technologieinvestitionen erwartet. Zu den Hauptrednern gehören Nobelpreisträger Konstantin Novoselov, Pablo Rodríguez, Botschafter von [X], der Moonshot Factory von Google, Andrés De León, CEO von Hyperloop Transportation Technologies, und Carolina Aguilar, CEO und Mitbegründerin von INBRAIN Neuroelectronics. Die Veranstaltung wird auch über die digitale Plattform PUZZLE X für diejenigen live gestreamt (https://www.puzzlex.io/registration), die nicht persönlich teilnehmen können.Startups von Frontier Materials in den Bereichen Biotechnologie, Nanoelektronik und Graphenanwendungen werden ihre Produkte ausstellen und vor einem internationalen Gremium von Investoren aus dem Silicon Valley, Europa und Asien im Rahmen des X-BIT Showcase und der X-PITCH Investor Sessions präsentieren. Darüber hinaus wird die Veranstaltung mit einer Echtzeit-Grafikmoderation ausgestattet sein, um die Schlüsselkonzepte, die sich während der Keynote und der Podiumsdiskussionen herauskristallisieren, visuell zu vermitteln.Die Bausteine der ZukunftZukunftsweisende und fortschrittliche Materialien wie Quantenmaterialien, niedrigdimensionale Materialien, 2D-Materialien wie Graphen und intelligente Verbundwerkstoffe haben einen großen Einfluss auf Branchen wie Energie, Mobilität, Gesundheitswesen, Bauwesen, Elektronik, Textilien und Konnektivität und sind daher ein hervorragendes Instrument zur Steuerung von Innovationen mit gesellschaftlicher Wirkung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich PUZZLE X jedes Jahr auf vier SDGs konzentrieren. Im Jahr 2021 sind dies SDG 3, Gesundheit und Wohlbefinden; SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur; SDG 11, Nachhaltige Städte und Gemeinden; und SDG 13, Klimaschutz.PUZZLE X VentureMit Unterstützung des spanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus, der katalanischen Regierung und des Stadtrats von Barcelona arbeitet AMPT mit der MWCB zusammen, um ein Risiko-Ökosystem zu schaffen, das innovative Start-ups mit global skalierbaren Lösungen fördert. PUZZLE X Venture Barcelona wird das erste unternehmerische Zentrum der Welt für Deep-Tech-Unternehmen im Bereich Werkstoffe sein und Barcelona als Epizentrum für Grenzwerkstoffe und SDGs etablieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1665738/Fira_de_Barcelona_PUZZLE_X.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/5053167