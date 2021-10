DJ Markit: Wachstum im Euroraum lässt im Oktober merklich nach

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Verschärfte Lieferengpässe und Besorgnisse über ein mögliches Wiederaufflammen der Pandemie haben die Eurozone-Wirtschaft im Oktober stärker gebremst als erwartet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,3 Zähler von 56,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit sechs Monaten. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 55,2 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 58,5 Punkte von 58,6 im Vormonat. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf 57,1 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel stärker als erwartet auf 54,7 Punkte von 56,4 im Vormonat. Ökonomen hatten 55,5 Punkte erwartet.

"Die starke Abkühlung im Oktober bedeutet, dass die Eurozone mit der schwächsten Wachstumsdynamik seit April ins vierte Quartal 2021 gestartet ist. In der Industrie, die mit Verzögerungen in den Lieferketten zu kämpfen hatte, fielen die Produktionszuwächse so schwach aus wie seit den ersten Schließungen im letzten Jahr nicht mehr", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Im Dienstleistungssektor ist ein Teil des Sommeraufschwungs mittlerweile verflogen, da die wieder steigenden Infektionszahlen vielerorts Besorgnis auslösten, vor allem in Deutschland."

