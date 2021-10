Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin hat die Aussage, dass sich die Spreads in engen Grenzen bewegen, Bestand, so die Analysten der Helaba.Lediglich auf Wochensicht könne eine leichte Einengung der ASW-Spreads festgestellt werden. Insofern überrasche es nicht, dass vor allen die Bank-Quartalszahlen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Die britische Barclays Bank habe den Vorsteuergewinn binnen Jahresfrist auf 2 Mrd. GBP verdoppelt und damit die Schätzungen übertreffen können. Rückstellungen für faule Kredite in Höhe von 622 Mio. GBP hätten aufgelöst werden können. Bei der spanischen Bankinter sei der Nettogewinn im dritten Quartal um 0,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der zusätzliche Druck auf die Margen habe durch gesteigerte Gebühren nicht ausgeglichen werden können. ...

