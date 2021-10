Mike Ramsay wird CEO und Mike Durkin übernimmt eine neue Rolle als Vorstand

Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF), eine globale gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 weltweit keine vermeidbaren Schäden und Todesfälle für Patienten zu erreichen, gab heute Michael A.E. Ramsay, MD, FRCA, als neuen Chief Executive Officer bekannt. Nach seiner Ernennung wird Mike Durkin, OBE, MBBS, FRCA, FRCP, DSc Ramsays bisherige Funktion als Vorsitzender übernehmen. Unter ihrer Führung freut sich die Organisation darauf, die Patientensicherheit weltweit weiter zu verbessern.

Dr. Ramsay übernimmt die Rolle des ehemaligen CEO David B. Mayer, MD, der eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Organisation bei der Einführung der ersten UniteForSafeCare-Veranstaltung spielte. Während seiner Anstellung führte Mayer auch ein neues Verpflichtungsmodell ein, das es Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen erleichtert, der Patientensicherheit Priorität einzuräumen, und war eine treibende Kraft hinter der Forderung nach einem Patientensicherheits-Moonshot.

"Wir sind Dr. Mayer für alle Bemühungen in den letzten drei Jahren dankbar und glauben, dass Dr. Ramsay der richtige Leiter für dieses nächste Kapitel ist", sagte Ariana Longley, MPH, Chief Operating Officer bei der Patient Safety Movement Foundation. "Die Führung, das Fachwissen, die Leidenschaft und die globalen Verbindungen, die Dr. Ramsay und Dr. Durkin in das Unternehmen einbringen, positionieren uns gut, um unsere kühnen Ziele zu erreichen."

"Ich fühle mich geehrt, zum CEO ernannt zu werden", sagte Dr. Ramsay. "Die letzten anderthalb Jahre haben die Lücken in unserem Gesundheitssystem deutlich gemacht. Ich freue mich darauf, im Gleichschritt mit der starken Führung und dem starken Team von PSMF zusammenzuarbeiten, um Partnerschaften zu schmieden, die Veränderungen aktiv fördern, Schulungsmaterial zur Patientensicherheit entwickeln und verbreiten und die öffentliche Nachfrage nach einer sicheren und äußerst zuverlässigen Gesundheitsversorgung schaffen."

Vor seiner Ernennung zum CEO war Dr. Ramsay ein frühes Mitglied der PSMF, die 2012 von Joe Kiani gegründet wurde, und war zuletzt seit 2020 Vorsitzender der PSMF. Er bringt umfangreiche Erfahrung als emeritierter Vorsitzender der Abteilung für Anästhesiologie und Schmerztherapie am Baylor University Medical Center in Dallas, Texas, mit. Er ist außerdem Professor am Texas A&M Health Science Center und hat eine klinische Professur für Anästhesiologie an der Southwestern Medical School der University of Texas inne. Ramsay war von 2000 bis 2020 Präsident des Baylor Scott and White Research Institute, wo der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Krebsimpfstoffen und Krebs-Biomarkern im Frühstadium lag. Er ist ehemaliger Leiter der Anästhesie des Lebertransplantationsprogramms bei Baylor und hat persönlich über 1.000 Lebertransplantationsempfängern die Anästhesie gegeben. Er hatte auch Rollen in zahlreichen Gruppen inne. Dazu gehören ein aktuelles Mitglied des Kuratoriums des Baylor University Medical Center, ehemaliger Präsident der International Liver Transplantation Society, Ausschussmitglied des United Network for Organ Sharing und ein Mitglied des Ausschusses der American Society of Anesthesiologists für Transplantationsnarkose und der Arbeitsgruppe "Failure to Rescue: Postoperative Respiratory Depression" der PSMF. Er wurde in Dublin, Irland, geboren, besuchte die Brentwood School in Großbritannien und studierte Medizin am Royal London Hospital. Ramsay wurde 1976 vom Baylor University Medical Center in Dallas, Texas, rekrutiert.

Dr. Durkin ist seit 2012 Mitglied der PSMF und wechselt vom stellvertretenden Vorsitzenden zum Vorsitzenden. Durkin bringt über 30 Jahre Erfahrung im medizinischen Management und in Führungspositionen in seine neue Rolle bei der PSMF ein. Er bekleidet derzeit Positionen als Gastprofessor und leitender Berater in Sachen Patientensicherheitsrichtlinien und Führung beim NIHR Patient Safety Translational Research Centre des Institute of Global Health Innovation am Imperial College London sowie als stellvertretender, nicht geschäftsführender Direktor bei NHS Resolution. Aus Leidenschaft für die Patientensicherheit war er 2013 maßgeblich an der Versammlung des Berwick Advisory Board beteiligt, um bei der Schaffung von Bedingungen zur Verbesserung der Patientensicherheit in England zu beraten. Durkin wurde vom Staatssekretär für Gesundheit beauftragt, eine Experten-Beratungsgruppe zu leiten, die zur Gründung der Abteilung für Gesundheitssicherheitsuntersuchungen führte. Durkin leitete zudem die Entwicklung des internationalen Ministergipfels zur Patientensicherheit, der in GB (2016), Deutschland (2017), Japan (2018) und Saudi Arabien (2019) veranstaltet wurde. Außerhalb der PSMF war er als nationaler Direktor für Patientensicherheit für Englands NHS, als leitender medizinischer Direktor am Gloucestershire Royal Hospital tätig und hatte aufeinanderfolgende Positionen als leitender medizinischer Direktor für Englands strategische Gesundheitsbehörden inne, bis hin zum medizinischen Direktor des NHS für Südengland, der eine Bevölkerung von 16 Millionen Menschen unterstützte. Zuvor hatte er unterstützende, Forschungs- und Lehrpositionen im Bereich kardiovaskuläre Anästhesie und Intensivmedizin an den Universitäten in London, Yale und Bristol inne.

"Ich fühle mich geehrt, in dieser Funktion weiterhin mit der Patient Safety Movement Foundation zusammenzuarbeiten", sagt Durkin. "Wir haben große Fortschritte gemacht, befinden uns jedoch jetzt in einer Zeit, in der wir zu dringendem und nachhaltigem Handeln aufrufen müssen. Eine Aktion für alle Patienten und Familien sowie für Politiker und Führungskräfte im Gesundheitswesen, Krankenschwestern, Ärzte, Apotheker und Therapeuten aller Dimensionen, um andere weiterzubilden und zu befähigen, uns dabei zu helfen, unser Ziel von Null zu erreichen."

Über die Patient Safety Movement Foundation: Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in US-Krankenhäusern und mehr als drei Millionen weltweit an den Folgen einer unsicheren medizinischen Versorgung. Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ist eine globale Non-Profit-Organisation mit der Vision, vermeidbare Patientenschäden und Todesfälle weltweit bis 2030 zu eliminieren. Die PSMF bringt Patienten, Anwälte, Gesundheitsdienstleister, Medizintechnikunternehmen, Regierungen, Arbeitgeber und private Kostenträger zur Unterstützung dieser Sache zusammen. Von ihren umsetzbaren Lösungen für die Patientensicherheit und dem Open Data Pledge der Industrie bis zu ihrem World Patient Safety, Science Technology Summit und mehr wird die PSMF nicht aufhören, zu kämpfen, bis sie die Zahl Null erreicht. Gehen Sie für weitere Informationen auf patientsafetymovement.org und folgen Sie der PSMF auf LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook.

