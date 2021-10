Willkommen zum "eMobility Update". Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: Daimler eröffnet Entwicklungszentrum in Peking ++ Trinity-Produktion in Wolfsburg ++ Ionity holt Blackrock an Bord und will Standorte verdoppeln ++ Voltia bringt XL-Transporter ++ Und Sixt Ride integriert E-Fahrzeuge ++ #1 - Daimler eröffnet Entwicklungszentrum in Peking Daimler hat in Peking ...

