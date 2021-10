Der Youtuber "Drachenlord" muss wegen Körperverletzung ins Gefängnis. Doch wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym und warum muss er jetzt in den Knast? Drachenlord ist einer der bekanntesten Youtuber Deutschlands - obwohl er nur knapp 160.000 Abos hat. Allerdings erreichte er seine Berühmtheit dabei nicht durch eine große Fangemeinde oder besonders guten Content. Eher das Gegenteil war der Fall. Mehr zum Thema 18 virale Internet-Momente, die in Erinnerung geblieben sind "Anzeige geht raus": In 60 Sekunden zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...