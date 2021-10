München (ots) -Back for good: Die 73. Frankfurter BuchmesseEndlich! Die größte Buchmesse der Welt ist zurück. Und mit ihr auch ein Gefühl von Aufbruch in diesem besonderen Herbst. Hoffnung auf Veränderung, vielleicht sogar auf Fortschritt. Auf bessere Zeiten. Inmitten tiefgreifender Krisen, nach langen Stillständen - politisch, gesellschaftlich, aber auch ganz physisch - scheint endlich wieder etwas in Bewegung. Es wird diskutiert, es wird gerungen, um Mehrheiten, um neue Ideen, um gemeinsame Perspektiven, womöglich um eine große Erzählung für eine gute und friedliche Zukunft. Nicht nur in Berlin, auch im Herzen Europas. "Wie wollen wir leben?" ist das Motto der diesjährigen Buchmesse, die vom 20. bis 24. Oktober wieder Bücherfreunde, Intellektuelle, Künstler*innen und Verlagsmenschen nach Frankfurt führt.Wie könnten sie aussehen, die gemeinschaftsstiftenden, positiven Narrative, die Fortschrittserzählungen, die aktuell so dringend gefragt sind und nach denen sich nicht gerade wenige sehnen? Wie können wir das doch noch schaffen mit dem Klimawandel? Wie können wir streiten, ohne uns an den Pranger zu stellen? Wie könnte eine Welt aussehen, die gerechter und sicherer ist? Große Fragen. Aber in Zeiten des Umbruchs muss man vielleicht auch mal groß denken. "ttt" denkt mit und sucht nach Antworten, in Gesprächen, Gedankenexperimenten und den wichtigsten Büchern des Herbstes.Die geplanten Themen:Der Friedenspreis für Tsitsi Dangarembga - Simbabwes Kämpferin für Freiheit, Frauenrechte und DemokratieWie Geschichten unsere Welt verändern können - Das Sachbuch zu unserer Zeit: "Erzählende Affen" von Samira El Ouassil und Friedemann KarigWie wir wurden, was wir sind - Der große Roman "Crossroads" von Jonathan FranzenVon rechtschaffenen Gaunern und dem großen Coup - Colson Whiteheads Ganovengeschichte "Harlem Shuffle"Liebe, Rausch und Herzenskälte - Florian Illies über die Bohéme am Vorabend des Zweiten WeltkriegsDer große weiße Norden - Kanada, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, setzt sich mit seiner hybriden Identität auseinanderEin Boot, acht Menschen, eine Frage: Wie wollen wir leben? - Ein Gedankenexperiment auf dem MainModeration: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Nora Binder und David Gern (hr)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5053461