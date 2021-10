Diesen Termin sollten sich Krypto-Fans notieren: Am Montag, dem 25. Oktober 2021, versteigert das Land NRW ab 11:30 Uhr beschlagnahmte Bitcoin. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und der Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW), Markus Hartmann, versteigern am kommenden Montag ab 11:30 Uhr Bitcoin im Gegenwert eines achtstelligen Betrages, wie das Land in einer Pressemitteilung verrät. Bitcoin aus Straftaten freuen sich auf neue Eigner Irgendwo zwischen rund 185 und 1.820 Bitcoin müssen dem Justizminister also ...

