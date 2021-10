(shareribs.com) London 22.10.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas fester, nachdem am Vortag noch leicht Verluste verzeichnet wurden. Dies wurde begründet mit neuerlichen Sorgen der Marktteilnehmer über die Pandemie. Die Pandemie zeigt sich auf der Nordhalbkugel gegenwärtig wieder dramatischer. In Deutschland stiegen die Inzidenzen auf das höchste Niveau seit Mai. Auch in den USA sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...