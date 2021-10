DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.547,00 +0,1% +22,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.455,25 -0,2% +20,2% Euro-Stoxx-50 4.198,38 +1,0% +18,2% Stoxx-50 3.645,40 +0,8% +17,3% DAX 15.607,55 +0,9% +13,8% FTSE 7.230,18 +0,6% +11,3% CAC 6.754,85 +1,0% +21,7% Nikkei-225 28.804,85 +0,3% +5,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,21% -0,04 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,09 0,01 -0,33 US-Rendite 10 J. 1,68 -0,02 -1,00

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,09 82,50 +0,7% 0,59 +74,3% Brent/ICE 85,24 84,61 +0,7% 0,63 +68,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,06 1.782,90 +0,6% +11,16 -5,5% Silber (Spot) 24,35 24,18 +0,7% +0,18 -7,7% Platin (Spot) 1.064,00 1.053,10 +1,0% +10,90 -0,6% Kupfer-Future 4,59 4,56 +0,6% +0,03 +30,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert, aber mit Abschlägen der technologielastigen Nasdaq dürfte die Wall Street in den Freitag starten. Nachdem der marktbreite S&P-500 am Vortag auf Allzeithoch gestiegen ist, geht die Kaufbereitschaft vor dem Wochenende etwas zurück. Für etwas Erleichterung sorgt der Umstand, dass der strauchelnde chinesische Immobilienriese Evergande eine Pleite - vorerst - abgewendet hat. Der Konzern hat eine überfällige Zinszahlung von 83,5 Millionen Dollar geleistet. Ein Ausfall dieser Anleihen hätte sich wahrscheinlich zur größten Unternehmenspleite in Asien ausgeweitet. Mehr als ein Atemholen in dem Drama dürfte dies aber nicht sein, warnen Händler. Positiv wird auch zur Kenntnis genommen, dass US-Präsident Joe Biden Schwierigkeiten sieht, die Unternehmenssteuern zu erhöhen.

Die Nasdaq dürfte vom Kurseinbruch bei Snap und Intel belastet werden, vorbörslich bricht der Snap-Kurs des Betreibers von Kommunikationsplattformen im Bereich Sozialer Medien um über 20 Prozent ein. Die Gesellschaft rechnet nach den jüngsten Änderungen der Datenschutzregeln von Apple mit einer Abschwächung des Wachstums. Die neue Datenschutzrichtlinie dürfte auch dem gesamten Sektor Gegenwind bescheren. Facebook sinken denn auch um 4 Prozent, Twitter um 4,5 und Alphabet um 1,9 Prozent. Im Technologiesektor stürzen Intel darüber hinaus um 10,3 Prozent ab. Der Halbleiterkonzern kann die Nachfrage der Kunden nicht schnell genug befriedigen, weshalb der Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlte und voraussichtlich auch im laufenden vierten Quartal nicht erreichen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 54,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 zuvor: 60,7 17:00 Fed-Chairman Powell, Teilnahme (via Webcast) an der Podiumsdiskussion zur BIS-SARB Centenary Conference

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Aktienmärkten geht es nach oben. Für Erleichterung sorgt, dass der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande eine Kuponzahlung für eine im September fällig gewordene Dollar-Anleihe geleistet hat. Mehr als ein Atemholen in dem Drama um den Baukonzern dürfte dies aber nicht sein, heißt es. Der Rückgang der Einkaufsmanagerindizes in Europa kommt für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, gewissermassen mit Ansage. Für das verarbeitende Gewerbe gelte, dass die Auftragsbücher voll seien, doch die Produktion aufgrund der Knappheit von Vorprodukten und Rohstoffen nur bedingt davon profitieren könne. Ein Freudenfeuerwerk von 6,1 Prozent gibt es bei L'Oreal, wo das bereinigte Umsatzwachstum weit über der Konsensschätzung lag. Positiv werden Daten von Air Liquide (-0,5%) und Renault (-0,2%) aufgenommen. Jefferies rechnet bei Air Liquide dennoch nicht mit einer positiven Marktreaktion - Anleger hätte andere Alternativen. Die UBS sieht für Renault indes allenfalls geringe Konsensanpassung. Auch Vivendi hat starke Umsatzzahlen vorgelegt. Sie treiben die Aktien um 1,8 Prozent. Wieder aufgekommene IPO-Fantasie der Porsche AG wird im Handel als Grund für die gute Entwicklung im Autosektor genannt. VW steigen 2,1 Prozent, BMW 1,2 Prozent und Porsche 1,6 Prozent. Bei Siltronic geht es um 1,4 Prozent tiefer, hier verzögert sich der Zusammenschluss mit Globalwafers. LSE geben nach Drittquartalszahlen um 3,2 Prozent nach. Belastend wirkt der Ausblick.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1643 +0,1% 1,2096 1,2071 -4,7% EUR/JPY 132,4823 -0,0% 132,4629 132,2888 +5,1% EUR/CHF 1,0670 -0,0% 1,0943 1,0946 -1,3% EUR/GBP 0,8438 +0,1% 0,8606 0,8602 -5,5% USD/JPY 113,7820 -0,2% 109,5195 109,5875 +10,2% GBP/USD 1,3800 +0,0% 1,4054 1,4032 +1,0% USD/CNH offshore 6,3817 -0,2% 6,4405 6,4509 -1,9% Bitcoin BTC/USD 63.443,01 +1,05% 49.676,26 50.025,50 +118,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich zum Ende der Handelswoche in Zurückhaltung geübt. Der wankende chinesische Immobilienkonzern Evergande hat einen Zahlungsausfall abgewendet. Allerdings sei das Drama keineswegs ausgestanden. Evergrande stiegen in Hongkong um 3,9 Prozent. Am Vortag waren die Titel um mehr als 10 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen seine Pläne zum Verkauf von Unternehmensteilen abgesagt hatte. Für den HSI in Hongkong ging leicht aufwärts - gestützt von Immobilienwerten. Ein hoher Regierungsbeamter habe die Banken aufgefordert, Erstkäufer von Eigenheimen stärker zu unterstützen, so KGI. Zudem habe die chinesische Regierung angekündigt, die strenge Aufsicht über die Immobilienmärkte leicht zu lockern. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite dagegen nach. Immobilienwerte lagen auch hier vorn. In Tokio gewann der Nikkei leicht - gestützt von Elektronikwerten, die sich von Verlusten des Vortages etwas erholten. Lasertec stiegen um 3,7 Prozent, Tokyo Electron um 4,4 Prozent. Am Donnerstag hatten Sorgen über steigende Zinsen und Problemen in der Lieferkette den Technologiesektor belastet. Der Kospi in Südkorea schloss nahezu unverändert. Hanwha Aerospace und Korea Aerospace Industries rutschten um 4,5 bzw. 4,7 Prozent ab, nachdem der Start der ersten selbst entwickelten Weltraumrakete des Landes gescheitert war. Samsung SDI gewannen 1,9 Prozent, nachdem Stellantis mit dem Elektronikkomponentenhersteller eine Absichtserklärung zur Herstellung von Batteriezellen geschlossen hat.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Kreditmarkt blickt bereits auf wichtige Makrodaten in der kommenden Woche, so diverse BIP- und Inflationsdaten, darunter die Verbraucherpreise aus der EU. Dazu kommt noch die Sitzung der EZB. Und wegen der immer stärker anlaufenden Berichtssaison konzentriere sich die Aktivität auf Einzelnamen und weniger die Indizes.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Für Informationen, die vor Jahren zur Aufdeckung von Manipulationen globaler Zins-Benchmarks durch die Deutsche Bank beitrugen, soll ein Whistleblower laut Insidern fast 200 Millionen US-Dollar bekommen haben. Die Summe sei bislang die größte, die jemals von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geleistet wurde, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

BOSCH

Bosch übernimmt die Protec Fire and Security Group, einen der führenden Systemanbieter für Sicherheits- und Brandmeldetechnik mit Sitz in Nelson im Nordwesten Englands. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, wie Bosch Building Technologies in Stuttgart mitteilte.

SIEMENS ENERGY

Siemens Energy beendet das im Jahr 2000 vom früheren Mutterkonzern gegründete Wasserkraft-Joint-Venture Voith Hydro. Der Energiekonzern überträgt seinen 35-prozentigen Anteil an den Partner Voith. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart, teilte Siemens Energy in München mit.

AIR LIQUIDE

