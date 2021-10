Die russische Zentralbank hat soeben beschlossen den Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben, von 6,75 Prozent auf 7,50 Prozent (hier die ganze Mitteilung). Damit haben die Notenbanker in Moskau den Leitzins für Russland in diesem Jahr nun bereits mehrere Male angehoben vom Tief bei 4,25 Prozent. Warum? Höhere Leitzins um Inflation in Russland einzudämmen Aktuell sagt ...

