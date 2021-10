Bielefeld (ots) -



Aus der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA kommt scharfe Kritik an der Kampagnen-Organisation "The Republic". CDA-Vizechef Dennis Radtke aus Bochum spricht gegenüber dem Nachrichtenportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" von einem "gruseligen und inhaltsleeren Konservatismus-Begriff" und einem "unerträglichen Geschwurbel".



Die Organisation versteht sich nach eigenen Angaben als außerparlamentarische Stimme von CDU und CSU, die dem wirtschafts- und bürgerfeindlichen Klima die Stirn bieten wolle. "Die Politik von NRW-Innenminister Herbert Reul, zum Beispiel im Bereich der Clankriminalität, ist knallharte konservative Politik", lobt Radtke, der Mitglied des Europäischen Parlaments ist. Die Kampagnen-Organisation "The Republic" hingegen sei "brandgefährlich und toxisch", lenke von den wahren Problemen im Land ab und sei davon Lichtjahre entfernt, so Radtke. Dennoch müsse man sie sehr ernst nehmen.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5053696

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de