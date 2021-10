Donald Trump der ehemalige US-Präsident hat den Start seines eigenen Social Media-Unternehmens verkündet. Für die Finanzierung sorgt das Finanzvehikel Digital World Acquisition Corp. Am Donnerstag ist der Aktienkurs der Mantelfirma in die Höhe geschnellt. Auch am Freitag ist die Aktie über 100 Prozent im Plus. Von Luca Bißmaier

