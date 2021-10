Der Berg Aso ist der größte aktive Vulkan Japans. Ein Tourist knipste gerade ein Selfie, als dieser ausbrach. Auf Schusters Rappen bewegte sich am Mittwoch ein Japaner am Nakadake, einem der fünf Gipfel des Bergs Aso. Der Berg ist ein beliebtes Touristenziel auf der südlichen Halbinsel Kyushu. Als der Mann gerade ein Selfie von sich und der Gebirgslandschaft machen will, passiert es: Einer der größten Vulkane der Welt bricht plötzlich aus. Gegen 11:40 Uhr schleuderte Aso eine 3,5 Kilometer hohe ...

