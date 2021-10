Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Der Solarmodulhersteller veranstaltet ein Seminar über Technologie und Anwendungsmöglichkeiten von HochleistungsmodulenDas von der Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), einem führenden Hersteller von Hochleistungsmodulen in China, organisierte Seminar zur Technologie und Anwendung von Hochleistungsmodulen ist in Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan erfolgreich zu Ende gegangen. Im Rahmen des Seminars diskutierten Schlüsselakteure der Branche, darunter Risen Energy und Trina Solar, sowie bekannte Forschungs- und Zertifizierungsinstitute gemeinsam über die Trends der Branche und über die nächsten Schritte, die angesichts dieser Trends unternommen werden müssen, um das Branchenwachstum für Hochleistungsmodule im Zusammenhang mit Chinas Ziel der CO2-Neutralität zu gewährleisten. Wu Xuelin, Senior Manager für Produktmanagement bei Risen Energy, hielt die Keynote "Outlook for the 700W+ Era: A Perfect Combination of Efficiency, Size and Technology" (dt. "Ausblick auf die Ära von 700W+: Eine perfekte Kombination aus Effizienz, Größe und Technologie") der Veranstaltung.Das Ziel der CO2-Neutralität und die anschließende Veröffentlichung einer Reihe günstiger Gesetze unterstreichen das Engagement Chinas für den Sektor der erneuerbaren und nachhaltigen Energien und haben den Produktfahrplänen der chinesischen PV-Hersteller neuen Rückenwind gegeben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus einer Untersuchung der Trends ist: Weitere Senkungen der Stromgestehungskosten (LCOE) sind der Schlüssel zur Umgestaltung der gesamten PV-Branche. Wu betonte in seiner Keynote-Rede, dass großformatige Hochleistungsmodule auf Basis der 210-mm-Siliziumwafer-Plattform die Produkte sind, mit denen sich die Reduzierung der Stromgestehungskosten optimieren lässt und die den nächsten großen Schub liefern können, den die Branche braucht. Die Aussichten für den Verkauf der Produkte werden sich dank einer Reihe günstiger Strategien voraussichtlich noch verbessern.Im Juni dieses Jahres hat Risen Energy NewT@N auf den Markt gebracht, das erste in Serie produzierte Solarmodul der Branche mit bis zu 700 W Leistung und einem Gesamtmodulwirkungsgrad von 22,9 Prozent, und hat damit die Ära PV 7.0 eingeläutet. Als Paradebeispiel für die neue Niederspannungs-Hochstrom-Serie von Risen Energy trägt NewT@N höhere Lasten, beherbergt mehr installierte Kapazität, erhöht die Effizienz der Stromerzeugung und reduziert bei gleichzeitiger Kostensenkung die Anzahl der bei der Installation benötigten Zubehörteile. NewT@N ist in einem Standard-Design erhältlich und maximiert den Komfort und den Wert von Ultra-High-Power-Modulen und -Lösungen während der Anwendung. NewT@N verfügt zudem über die Vorteile von N-Zellen, wie einen extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten, eine hervorragende Leistung bei geringem Licht und geringer Stabilität und wird damit zu einem Produkt der Spitzenklasse.Angespornt durch die Förderung von Risen Energy ist der 210 mm-Siliziumwafer auf große Anerkennung auf dem Markt gestoßen. Seine Stabilität und hohe Ausbeute konnten durch solide Messdaten nachgewiesen werden. Die von Risen Energy geleitete 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance hat eine Top-Down-Industriekette etabliert, an dessen Spitze der 210 mm-Siliziumwafer steht. Aufgrund seiner hohen Effizienz und Ausbeute ist der 210-mm-Siliziumwafer zur Lösung der Wahl für große Kraftwerke sowie dezentrale Photovoltaik-Projekte auf Kreisebene in China geworden.Pressekontakt:Tina Feng+86-574-59953077Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116613/5053850