Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Der Wettbewerb "Paradies für Innovation und Unternehmertum" der 2021 Suzhou Science and Technology Innovation and Entrepreneurship Competition wurde erstmals gemeinsam von der Tageszeitung von Suzhou mit den Abteilungen der Stadtverwaltung von Suzhou für Fachkräfte, für Wissenschaft und Technologie, für Industrie und Informationstechnologie, für Humanressourcen und soziale Sicherheit ausgetragen. Laut des Organisationskomitees der Suzhou Science and Technology Innovation and Entrepreneurship Competition 2021 soll der Wettbewerb Fachkräfte nach Suzhou locken, die mit ihrer Innovativität und Unternehmensgründungen die High-Tech-Entwicklung des Standorts Suzhou fördern.Der Wettbewerb wurde im April dieses Jahres offiziell ins Leben gerufen. Der "Wettbewerb zur Auswertung und die Anwerbung von Investoren" basiert auf dem "Gusu Technology Entrepreneur Plan". 1 233 Projekte meldeten sich für den Wettbewerb an, und 415 Projekte bestanden die Online-Evaluierung. Neun wichtige Bereiche wie Informatik, Biomedizin und fortschrittliche Fertigung werden abdeckt. Schließlich wurden 308 Projekte für den Plan ausgewählt, von denen jedes eine Projektfinanzierung von 100.000 bis 200.000 Yuan erhalten kann. Die Endrunde fand am 20. Oktober statt. 18 hochwertige Projekte konkurrierten um den ersten, zweiten und dritten Preis und erhielten jeweils Fördermittel in Höhe von 500.000 Yuan, 400.000 Yuan bzw. 300.000 Yuan. Die mit dem ersten Preis ausgezeichneten Projekte, die die Bedingungen des Gusu Leading Talents Program erfüllen, werden bevorzugt behandelt.Dieser Wettbewerb, nach einem neuen System, hat bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Die erste Maßnahme ist der "Wettbewerb zur Auswertung", der den Projektteams die Möglichkeit gibt, sich auf Roadshows zu präsentieren. Damit verringert sich die Verlustrate guter Projekte und 8 hochwertige Projekte, die die Online-Bewertung nicht bestanden haben, wurden erfolgreich ausfindig gemacht; die zweite ist die "Anwerbung von Investoren", um die Beteiligung der Risikokapitalgeber zu erhöhen. Während der Roadshow-Saison nahmen mehr als 100 Risikokapitalgeber teil und mehr als 60 Projekte wurden mit Risikokapitalgebern zusammengeführt; die dritte Maßnahme sind 7 Offline-Sonderwettbewerbe wie "Future of Technology", "Advanced Manufacturing" und "Yangtze River Delta", die dazu geführt haben, dass mehr Projekte teilgenommen haben. Die Zahl der Projekte ist um 20 % gestiegen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wurde die Zahl der Team-Projekte auf 58 erhöht.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404762Bildunterschrift: Finale des 2021 Suzhou Science and Technology Innovation and Entrepreneurship WettbewerbsPressekontakt:Herr WangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of 2021 Suzhou Science and Technology Innovation and Entrepreneurship Competition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159498/5053849