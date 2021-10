Der DAX schaffte heute ein neues Monatshoch, wenn auch verhalten. Die Zalando-Aktie notierte im Minus, Autowerte gesucht, Continental mit Update. Vom Handelsstart weg war der Markt heute auch wieder direkt volatil. Bereits in der Vorbörse notierten wir über 15.500, nachdem der Donnerstag knapp darunter an der bekannten Unterstützung von 15.470 endete. Mit einer Kurslücke startete der Index somit in den Freitag. Direkt zum XETRA-Start konnte sich ...

