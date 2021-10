Rekordtief auf Rekordtief - warum die türkische Lira so kräftig abwertet: Ein Beitrag ...

Ein Beitrag von Markus Fugmann, vom 22.10.2021Die türkische Lira wertet heute kräftig ab! Und das nach dem bereits gestern stattgefundenen Absturz gegenüber Euro und US-Dollar. Was ist hier bitte schön los? Neben dem Leitzins in der Türkei spielen auch aktuelle Drohungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen westliche Botschafter eine Rolle. US-Dollar vs Türkische Lira notierte noch gestern Vormittag bei einem Wechselkurs von 9,26. Heute sehen wir einen Kurs von 9,61. Gestern gab es einen Abwertungsschub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...