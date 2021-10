Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Laserfiche - der führende SaaS-Anbieter von intelligentem Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung - wurde als Visionär in der 2021 Gartner® Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen benannt. Laserfiche wurde als einer von 18 Anbietern auf dem Markt bewertet und wurde aufgrund seiner umfassenden Vision und seiner Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet."Die erfolgreichsten Strategien zur digitalen Transformation konzentrieren sich heute stark auf die Automatisierung von inhaltsbezogenen Prozessen und die Verbesserung des Zugriffs auf wichtige Informationen und dabei unterstützen unsere Produkte Unternehmen", sagte Chris Wacker, CEO von Laserfiche. "Laserfiche setzt sich weiterhin dafür ein, die vernetzten, intuitiven digitalen Erfahrungen zu bieten, die Unternehmen benötigen und die Mitarbeiter und Kunden erwarten."Laut Gartner "präsentieren Visionäre, wie auch Leaders, moderne, innovative und oft sehr differenzierte Angebote. Sie sind in der Regel in mehreren Branchen und Regionen anwendbar. Visionäre eignen sich für Unternehmen, die modernisieren und umgestalten wollen. Sie können bekannte Probleme auf eine neue Weise angehen."Die Laserfiche-Produktsuite - einschließlich E-Formulare, Dokumentenmanagement, Workflow-Regelmanagement, Content Collaboration, Dashboard-Analysen, Records Management und Robotic Process Automation (RPA) - ist als SaaS- oder selbstgehostetes System erhältlich. Die Plattform von Laserfiche bietet Unternehmen folgende Möglichkeiten:- Schnelle, skalierbare Automatisierung von Geschäftsprozessen mit intuitiven, programmierfreien Schnittstellen, die RPA, automatische Inhaltsklassifizierung und auf maschinellem Lernen basierende Smart Invoice Capture umfassen.- Sofortige Bereitstellung mit vorgefertigten Branchenvorlagen, einschließlich elektronischer Formulare und Arbeitsabläufe.- Integration von Content-Workflows mit Geschäftsanwendungen über sichere APIs.- Bereitstellung einer hybriden Architektur zur Unterstützung sowohl von Cloud- als auch von On-Premises-Geschäftsanwendungen.- Bereitstellung von inhalts- und prozessorientierten Erkenntnissen durch Analysen.- Sichere Förderung von Geschäftsinnovationen mit einer mandantenfähigen SaaS-Plattform, die Information Governance, Unternehmenssicherheit und robustes Records Management bietet."Los Angeles setzt auf Technologie und Innovation, um ihre Dienstleistungen für Einwohner und Unternehmen zu verbessern. Sie wurde sogar vom Center for Digital Government als eine der besten digitalen Städte in den USA ausgezeichnet", so Ted Ross, CIO der Stadt Los Angeles. "Der Schlüssel zu unserer digitalen Strategie sind visionäre Partner wie Laserfiche, die sich der Innovation verschrieben haben und robuste Werkzeuge für die digitale Transformation bereitstellen können, die das Benutzererlebnis für alle Angelenos verbessern.""Wir glauben, dass die Ernennung zum Visionär ein Beweis für Laserfiches unermüdlichen Fokus auf Produktinnovation und unsere Kunden ist - insbesondere für diejenigen, die Hyper-Automatisierung und digitale Arbeitsplatzinitiativen vorantreiben", sagte Thomas Phelps IV, Senior Vice President of Corporate Strategy und CIO von Laserfiche. "Dank des Kundenfeedbacks wurden wir außerdem 2021 von Gartner Peer Insights als 'Customers? Um mehr über Laserfiche unter den Anbietern auf dem Markt für Content-Services-Plattformen zu erfahren, laden Sie hier eine kostenlose Kopie der 2021 Gartner Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen herunter. Informationen zu LaserficheLaserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.Laserfiche war der Wegbereiter für das papierlose Büro mit Enterprise Content-Management. Heute umfasst der Cloud-first-Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen - darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie - nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.Laserfiche-Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt engagieren sich für die Vision des Unternehmens, Kunden zu unterstützen und Menschen dazu zu inspirieren, das Leben mit Technologie neu zu gestalten.