Kommt jetzt die Corona-Vermögensabgabe?: Ein Beitrag von Haus & GrundDie Folgen ...

Ein Beitrag von Haus & GrundDie Folgen der PandemieSchaut man sich die Haushalte des Bundes und der Länder an, kann einem schwindlig werden. Allein im Jahr 2020 wurden haushaltswirksame Maßnahmen auf Bundesebene in Höhe von 515,9 Milliarden Euro zur Pandemiebekämpfung vorgenommen. In diesem Jahr plant der Bundesfinanzminister deswegen mit neuen Schulden von 218 Milliarden Euro, im kommenden Jahr wird nochmals ein dreistelliger Milliardenbetrag hinzukommen. Allein 2020 und 2021 steigt die Schuldenlast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...