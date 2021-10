Mainz (ots) -Bei der 32. Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises am Freitagabend, 22. Oktober 2021, im Offenbacher Capitol, wurden zwei Projekte der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel ausgezeichnet: "Le Prince" und "Tal der Könige".In der Kategorie "Spielfilm" gewann Regisseurin Lisa Bierwirth mit "Le Prince" das Preisgeld von 20.000 Euro. Ihre bildstarke und berührende Geschichte eines Culture Clash überzeugte die Jury: Die Frankfurter Kuratorin Monika (Ursula Strauss) gerät in eine Razzia, bei der sie den kongolesischen Diamantenhändler Josef (Passi Balende) kennenlernt. Aus dieser zufälligen Begegnung entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte. Doch trotz ihrer tiefen Zuneigung schleicht sich zunehmend ein gegenseitiges Misstrauen in ihre Beziehung, unaufhaltsam wird ihr Leben zur Bühne postkolonialer Konflikte.Autor und Regisseur Tim Ellrich erhielt für sein Drehbuch "Tal der Könige" eine Weiterentwicklungsprämie. Das Filmdrama erzählt das Schicksal einer 57-jährigen Frau, die unter den hohen Erwartungen ihrer Familie zusammenzubrechen droht, als sie sich um ihren an Schizophrenie erkrankten Bruder kümmern soll. Dieser lebt seit 30 Jahren zurückgezogen auf dem Dachboden der Eltern und braucht, nachdem die Mutter der Geschwister ins Krankenhaus kommt, eine neue Bleibe.Die Sendetermine im ZDF sind bei beiden Filmen noch offen, die Dreharbeiten für "Tal der Könige" sind für das Frühjahr 2022 geplant.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 701-2145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/leprincePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5053860