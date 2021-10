In unserem wöchentlichen Sampler-Briefing für t3n-Pros geht es diesmal um den langen Weg zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs. Vor ein paar Tagen sorgte Walmart mal wieder für ein wenig Aufsehen in Sachen Krypto. Der Einzelhandelsriese will rund 200 Bitcoin-Automaten (Bitcoin-Atms) in seinen Filialen aufstellen. Dadurch soll es den Kunden möglich sein, in den Geschäften der Warenhauskette Fiat-Geld in Bitcoin umzuwandeln. Bei allen möglichen Kritikpunkten (Gebühren zum Beispiel), die an dem Plan möglicherweise zu finden...

