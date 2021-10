Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #5: Erste/Caixa, startup300-Herausforderung, Flötenspiel, KISSTeam drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #5" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Die heutige Folge ist in unüblichem Setup, da dra wegen seiner Baustelle nicht ins Studio konnte, also ein Webtool für den Plausch verwendet wurde. Dafür wurde der drajc-Jingle von Wendelin Chladek per Flöte veredelt. Börslich geht es um Caixa/Erste und vor allem um die schwierige Konstellation von startup300, was das MTF-Listing betrift. Dazu: Wieso der DAX fast KISS geheissen hätte ....

