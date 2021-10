Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex setzte in der letzten Woche seine Erholung fort. Er stieg in EUR um +1,8%. Der S&P 500 legte in EUR um +2,1% zu. Wesentlich geringer fielen die Anstiege beim Stoxx 600 (in EUR +0,8%) und beim Nikkei 225 (EUR +0,1% aus). In der aktuellen Berichtssaison für das 3Q 2021 haben in Europa bisher bereits einige Unternehmen über ihre Geschäftsverläufe berichtet. 64,3% der Firmen haben positive Überraschungen bei der Gewinnentwicklung bekanntgegeben. Nur 28,6% der Firmen berichteten schlechter als erwartete Ergebnisse. Insgesamt lagen die bisher berichteten Gewinne für das 3Q +9,8% über den Erwartungen. Die Gewinnschätzungen für das 3Q und 4Q haben sich in Europa verbessert. Gemäß Konsensus-Schätzung sollte die ...

