Wenn ich jemanden treffe, der erfährt, dass ich im Finanzwesen arbeite, lautet die erste Frage unweigerlich: "Was hältst du von Kryptowährungen?" Das ist keine Überraschung. Immerhin ist der Preis von Bitcoin (WKN:BTCEUR) in den letzten fünf Jahren um das 77-fache gestiegen, von etwa 745 US-Dollar im Jahr 2016 auf heute sagenhafte 57.500 US-Dollar. Angesichts des Potenzials für überdurchschnittliche Kursgewinne gibt es für Anleger/innen gute Gründe, über ein Engagement in Kryptowährungen nachzudenken. ...

