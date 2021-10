Mainz (ots) -Kritiker vergleichen die konservative, katholische Gemeinschaft Opus Dei (Werk Gottes) oftmals mit einer Sekte. Opus Dei selbst sieht sich eher als wachsende Glaubensgemeinschaft im Dienste Jesu Christi. Ein Blick ins Innere ist bis heute schwierig. Die weltweit 90.000 Mitglieder scheuen eher die Öffentlichkeit, Aussteiger fühlen sich zum Schweigen verpflichtet und fürchten Konsequenzen. Die Dokumentation "Die Geheimnisse des Opus Dei - Glaube, Macht, Manipulation" geht am Dienstag, 26. Oktober 2021, 20.15 Uhr in ZDFinfo der Frage nach, was ist Mythos und was Wirklichkeit rund um das Opus Dei? Der Film von Margot Litten steht ab Dienstag, 26. Oktober 2021, 17.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.In Spanien, dem Ursprungsland des Opus Dei, sind seit den Zeiten Francos Teile des Justiz- und Bildungssektors von Mitgliedern des Opus Dei unterwandert. In Rom erstarkte das "Werk Gottes" dergestalt, dass Papstwahlen zum eigenen Vorteil beeinflusst werden konnten. Und auch wenn der Ton seines Auftritts konzilianter wurde, so strebt das Opus Dei nach wie vor danach, Schlüsselpositionen in Politik und Gesellschaft zu besetzen - mit Katholiken, die dem Opus mehr als gewogen sind.Die Dokumentation versucht, diese Verbindungen in Spanien und Deutschland transparent zu machen, lässt Betroffene und Experten zu Wort kommen - unter anderen auch Christoph Bockamp, den Leiter des Opus Dei in Deutschland.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/opusdeiZDFinfo in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5054346