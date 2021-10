Viele Menschen beschäftigen sich heutzutage bereits in jungen Jahren mit dem Thema Rente. Zu Recht, denn die gesetzliche Altersvorsorge lässt momentan noch zu wünschen übrig. Die Lebenserwartung hierzulande steigt im Durchschnitt und gerade in Deutschland mangelt es an Nachwuchs. Da unser Rentensystem auf ein Umlageverfahren baut, sprich, junge Leute für die Rente der Älteren arbeiten gehen, führt der demografische Wandel im Rentenumfeld zu Problemen. Außerdem nutzt unser Rentensystem gegenwärtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...