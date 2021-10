BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert rasche staatliche Unterstützung für Geringverdiener, damit diese die stark gestiegenen Energiekosten stemmen können. Der "Bild am Sonntag" sagte sie: "Wir brauchen kurzfristige Hilfen für alle, die aufgrund niedriger Einkommen besonders von den steigenden Energiekosten betroffen sind." Der Staat müsse auch Geringverdiener und Leistungsempfänger in die Lage versetzen, solche kurzfristigen Preisspitzen auffangen zu können. Göring-Eckardt ist in den Ampel-Verhandlungen Mitglied der Arbeitsgruppe "Kinder, Familie, Senioren und Jugend"./seb/DP/nas