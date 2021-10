Der als Dogecoin-Killer angetretene Meme-Token Shiba Inu (SHIB) hat innerhalb eines Tages um 40 Prozent zugelegt und ein neues Allzeithoch erreicht. Elon Musk ist dieses Mal nur zum Teil dafür verantwortlich. Anfang Oktober hatte ein Tweet von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk den Kurs des Meme-Token Shiba Inu explodieren lassen. Innerhalb weniger Tage vervierfachte sich der SHIB-Kurs. Der selbsternannte Dogecoin-Killer war nach einem eher schwachen Sommer wieder in aller Munde. In der vergangenen Woche schob wiederum eine kurze Äußerung Musks bei Twitter den Kurs des Meme-Token an. Für das Erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...