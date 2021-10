CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu Orban/EU



Die EU-Kommission scheint endlich bereit zu sein, schmerzhafte Finanzsanktionen zu verhängen. In dieser Lage gibt es für Orban kein Zurück mehr. Er sucht die Konfrontation. Zumal in Ungarn gerade ein Wahlkampf begonnen hat, in dem er es erstmals seit 2010 mit einer geeinten Opposition zu tun hat. So gesehen sind Orbans Kampfansagen an die EU auch ein Zeichen von Schwäche. Das jedoch macht die Sache für den Rest Europas nur gefährlicher. Denn in seinem Ringen um die Macht ist Orban offenbar bereit, den Geist der Spaltung endgültig aus der Flasche zu lassen. Und deswegen hat Orban auch mit einem recht: In Europa hat ein Existenzkampf begonnen. Auf dem Spiel steht das Überleben der EU, wie wir sie kennen./al/DP/zb