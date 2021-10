DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend etwas fester - Vorsicht wegen Corona

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zunehmend riskikofreudiger agieren Anlager an den Börsen in Ostasien und Australien, nachdem zunächst Inflationsängste und die Verschärfung der Coronalage vor allem in China für ein verhaltenes Geschäft gesorgt hatten. Im Blick stehen auch Unternehmenszahlen der anlaufenden Berichtssaison. Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell gemahnt, die Inflation könne länger auf erhöhtem Niveau verharren und signalisiert, dass die Fed im Bedarfsfall die notwendigen Schritte unternehmen werde.

In Festlandschina geht es leicht aufwärts befördert von einer erhöhten täglichen Liquiditätsspritze der Zentralbank. Gebremst wird der Markt von einem neuen Ausbruch an Covid-Infektionen, der die Regierung mit harschen Maßnahmen Herr zu werden versucht. IG vermutet, dass diese den Appetit der Anleger auf heimische Aktien in nächster Zeit zügeln könnte.

In Hongkong legt der HSI ebenfalls leicht zu. Die Aktie des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande lag zeitweise 4 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, verstärkt seine Elektroautosparte zuungunsten des Immobilien-Kerngeschäfts zu befördern.

In Japan ziehen vor allem Auto- und Elektronikwerte den Index deutlicher nach unten, wobei die Sorgen wegen der Corona-Pandemie Anleger von Investments in Aktien abhalten. Auch der schwächere Yen kann die Verkaufsbereitschaft kaum abbremsen. Dagegen behalten die Anleger die politische Entwicklung im Blick, nachdem die regierende LDP eine Nachwahl für einen Sitz im Oberhaus für die zentraljapanische Präfektur Shizuoka am Sonntag verloren hat.

Der Kospi in Südkorea hat 0,4 Prozent ins Plus gedreht, nachdem zunächst Chemie- und Energiewerte gedrückt hatten. Auch Technologiewerte tendieren mit den Vorgaben der Nasdaq im frühen Geschäft leichter. Unter den Industriemetallen profitiert Kupfer von der Energieknappheit in China. Die Rationierung von Strom in der Provinz Jiangxi dürfte auf die Produktion mehrere Metalle durchschlagen, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.441,20 +0,3% +13,0% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.566,11 -0,8% +5,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.017,51 +0,4% +5,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.596,09 +0,4% +3,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.150,24 +0,1% -4,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.201,69 -0,1% +12,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.590,56 +0,2% -2,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1660 +0,2% 1,1639 1,1641 -4,5% EUR/JPY 132,53 +0,3% 132,16 132,59 +5,1% EUR/GBP 0,8460 -0,0% 0,8464 0,8451 -5,3% GBP/USD 1,3783 +0,2% 1,3753 1,3775 +0,8% USD/JPY 113,66 +0,1% 113,57 113,92 +10,1% USD/KRW 1.177,40 -0,1% 1.177,40 1.174,88 +8,4% USD/CNY 6,3850 -0,1% 6,3850 6,3916 -2,2% USD/CNH 6,3792 -0,1% 6,3826 6,3867 -1,9% USD/HKD 7,7733 +0,0% 7,7733 7,7755 +0,3% AUD/USD 0,7483 +0,2% 0,7466 0,7497 -2,8% NZD/USD 0,7163 +0,2% 0,7149 0,7181 -0,3% Bitcoin BTC/USD 61.859,51 +1,5% 60.947,51 63.337,76 +112,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,55 83,76 +0,9% 0,79 +75,3% Brent/ICE 86,22 85,53 +0,8% 0,69 +70,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,16 1.792,36 +0,3% +5,80 -5,3% Silber (Spot) 24,48 24,32 +0,7% +0,17 -7,2% Platin (Spot) 1.049,55 1.044,30 +0,5% +5,25 -2,0% Kupfer-Future 4,55 4,50 +1,2% +0,05 +29,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 00:41 ET (04:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.