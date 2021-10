Der Wochenstart findet mit einer gewissen Erwartungshaltung im DAX statt. Immerhin haben die US-Märkte neue Hochs im Blick gehabt. Wie eröffnen wir heute? Sozusagen in letzter Minute schaffte der DAX es in der Vorwoche, das Gap vom Wochenstart zu schliessen und damit noch ein größeres Minus zu vermeiden. Der Anlauf am Freitag war letztlich aber nur ein "Ausreizen" der Handelsspanne, die wir in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...