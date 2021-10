Die Analysten von Barclays haben das Kursziel für die Aktien der Allianz von 233 auf 230 Euro gesenkt und die Bewertung auf HALTEN belassen. Dem europäischen Versicherungssektor fehle es weiterhin an klaren Katalysatoren und die gesamtwirtschaftliche Lage dürfte daher der Haupttreiber der Kursentwicklungen bleiben, so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. ___________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

